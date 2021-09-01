Міністр закордонних справ зазначив, що ситуація з кількістю тих, хто хоче виїхати із зони небезпеки, постійно змінюється. Про це він повідомив під час робочого візиту в складі української делегації до США.

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Нікого не кинемо напризволяще, – Кулеба

Тому що хтось, наприклад, два тижні про себе не заявляв, а потім заявив. А хтось заявив, а потім полетів іншим літаком, бо з’явилася така можливість. Тому ця цифра плаває, але ніхто не буде кинутий напризволяще,
– сказав глава МЗС.

На запитання, чи може допомога України в евакуації громадян інших країн бути використана як геополітична перевага та "плюс" у стосунках з іншими державами, Дмитро Кулеба відповів:

  • "Не треба торгувати людським горем і намагатися продавати його та перетворювати у маркетинг. Ми не займаємося саморекламою, ми просто робимо свою справу. Наші партнери це цінують".

Очільник зовнішньополітичного відомства також додав, що в Афганістані залишаються люди, зокрема діти та жінки, для яких виїхати зараз звідти – це можливість уникнути загрози їхньому життю та безпеці.

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