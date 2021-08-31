Про те, що Україна й надалі робитиме все можливе, аби везти всіх охочих з Афганістану, у коментарі виданню розповів речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.

Читайте також Українські літаки евакуювали з Кабула 700 українців та іноземців, – Міноборони

Плани щодо продовження евакуації з Афганістану

Україна планує продовжувати евакуацію українців з Афганістану після 31 серпня. Водночас маршрути повернення наших громадян можуть бути скориговані,

– зазначив Ніколенко.

Він уточнив, що все залежатиме від розвитку ситуації в аеропорту Кабула.

Охочі залишити країну ще є

Речник відомства також розповів, що в останні кілька днів МЗС та посольство України в Таджикистані отримали нову хвилю запитів про евакуацію з Афганістану. Наразі дипломати уточнюють інформацію про людей, їхню кількість та місцеперебування.

Дипломати разом із представниками інших відомств опрацьовують подальші безпечні шляхи виїзду, зокрема можливість використання інших аеропортів або наземних маршрутів,

– пояснив він.

Щойно з'явиться перша нагода, люди отримають інструкції про подальші дії.

Ніколенко наголосив на важливому моменті: "будь-які публічні нагнітання емоцій довкола евакуації шкодять роботі, створюють ризик як для тих, хто хоче виїхати, так і для тих, хто хоче їм у цьому допомогти". Він пообіцяв, що Україна нікого не залишить напризволяще.

Евакуація Україною людей з Кабула: що відомо