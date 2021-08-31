О том, что Украина и в дальнейшем будет делать все возможное, чтобы везти всех желающих из Афганистана, в комментарии изданию рассказал спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко.

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Планы по продолжению эвакуации из Афганистана

Украина планирует продолжать эвакуацию украинцев из Афганистана после 31 августа. В то же время маршруты возвращения наших граждан могут быть скорректированы,

– отметил Николенко.

Он уточнил, что все будет зависеть от развития ситуации в аэропорту Кабула.

Желающие покинуть страну еще есть

Представитель ведомства также рассказал, что в последние несколько дней МИД и посольство Украины в Таджикистане получили новую волну запросов об эвакуации из Афганистана. Сейчас дипломаты уточняют информацию о людях, их количестве и местонахождении.

Дипломаты вместе с представителями других ведомств прорабатывают дальнейшие безопасные пути выезда, в том числе возможность использования других аэропортов или наземных маршрутов,

– пояснил он.

Как только появится первая возможность, люди получат инструкции о дальнейших действиях.

Николенко отметил на важном моменте: "любые публичные нагнетания эмоций вокруг эвакуации вредят работе, создают риск как для тех, кто хочет уехать, так и для тех, кто хочет им в этом помочь". Он пообещал, что Украина никого не оставит на произвол судьбы.

Эвакуация Украиной людей из Кабула: что известно