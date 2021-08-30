Этих людей Украина эвакуировала, начиная с 16 августа. Среди них есть украинцы и иностранные граждане.

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Минобороны об эвакуации из Афганистана

В общем усилиями Украины из Кабула удалось вывезти 700 человек.

Мы доказали, что готовы спасать наших граждан независимо от точки мира. Также этот результат демонстрирует международному сообществу нашу надежность,

– отметили в ведомстве.

Там также напомнили, что над планированием операции и воплощением ее в жизнь работало Министерство обороны, в частности Главное управление разведки. Специалисты ведомства проделали и отработали безопасные пути эвакуации, а также осуществили сопровождение эвакуированных людей.

Помощь Украины оценили в мире

"Наши усилия не остались незамеченными – в Нидерландах о спасении Украины их граждан написали все основные СМИ", – отметили в министерстве. Кроме того, независимые СМИ Беларуси назвали Украину "настоящим другом белорусского народа" за спасение их гражданина.

В соцсетях жители Польши, Испании, Великобритании ставили Украину в пример и восхищались ее результатам работы.



Украинские самолеты эвакуировали из Кабула 700 человек / Фото ГУР Минобороны

Сколько людей эвакуировали разные страны

Великобритания эвакуировала 13 700 человек

Германия – 5193 человека,

Франция – 2100 человек

Испания – 2066,

Бельгия – 1400,

Дания – 1000,

Польша – 900,

Венгрия – 540,

Швейцария – 292 человека,

Австрия – 89 человек,

Ирландия – 36.

Важно! После серии взрывов, которые недавно прозвучали в Кабуле, 19 граждан Афганистана пытались эвакуироваться. Правительство Канады предложило их принять и разместить, но только если они смогут добраться аэропорта. Все отказали афганцам в трансфере, кроме спецназа ГУР Минобороны. Украинцы пешком вышли в город, дошли до рынка, встретили людей на двух автомобилях и провели их в аэропорт.

Текст сообщения Главного управления разведки Минобороны:

Украина среди государств-лидеров Европы по количеству эвакуированных граждан из Афганистана

Мы доказали, что готовы спасать наших граждан в не зависимости от точки мира. Также этот результат демонстрирует международному сообществу нашу надежность, как партнера, который не боится проводить задачи ради спасения и других граждан, желающих покинуть Афганистан

Напоминаем, над планированием операции и воплощением ее в жизнь работало Министерство обороны в лице Главного управления разведки. Специалистами ведомства были разработаны и отработаны безопасные пути эвакуации, а также осуществлено сопровождение эвакуированных граждан.

Наши усилия не остались незамеченными – в Нидерландах о спасении Украины их граждан написали все основные СМИ, а независимые СМИ Беларуси, в связи со спасением белорусского гражданина, назвали Украину "настоящим другом белорусского народа". В соцсетях граждане из Польши, Испании, Великобритании ставили Украину в пример и восхищались результатами работы наших структур.