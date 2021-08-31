Вечером 30 августа в Пентагоне официально подтвердили, что Соединенные Штаты полностью вывели войска из Афганистана. Последний эвакуационный борт и три грузовых Boeing C-17 покинули Кабул, аэропорт перешел под контроль талибов.
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Тем не менее США продолжат попытки организовать выезд желающих, которые еще остались в Афганистане. Так сказал во время брифинга представитель Пентагона Джон Кирби.
Пентагон объявил о завершении военного присутствия США в Афганистане
Вечером 30 августа из Кабула вылетел последний военный самолет Соединенных Штатов Америки с людьми, которые нуждались в эвакуации. Также вылетели и три транспортника.
- Таким образом США завершили свое военное присутствие на землях Афганистана, продолжавшееся почти 20 лет.
Об этом сообщил во время брифинга руководитель центрального командования войсками США генерал Фрэнк Маккензи.
Сообщаю о завершении вывода наших сил из Афганистана и о завершении нашей операции по эвакуации граждан США, граждан третьих стран, а также афганцев, которые оказались в опасности,
– заявил Маккензи.
Представитель Пентагона Джон Кирби добавил, что попытки организовать выезд людей из Афганистана, которые еще нуждаются в эвакуации, США не оставят и в дальнейшем.
Талибы взяли под контроль аэропорт Кабула
Аэропорт Кабула был последним объектом, который в Афганистане контролировали военные США. После вылета американцев талибы заявили, что взяли его под свой контроль и начали праздновать победу – об этом написали в AP.
Однако в Управлении гражданской авиации США, как пишут в CNN, говорят, что аэропорт Кабула реально не контролирует никто, и над столицей Афганистана управление воздушным движением не производится.
Что произошло в Афганистане в 2021 году
- США официально заявили, что выведут из Афганистана свои войска.
- После этого стремительно активизировался радикальное движение "Талибан".
- И уже к 15 августа боевики захватили почти всю страну.
Между тем В Кремле похвастались, как активно налаживают хорошие отношения с террористами "Талибана"