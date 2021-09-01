Посол Украины в Таджикистане Василий Серватюк заявил, что сейчас есть много технических вопросов, которые затрудняют эвакуацию. В частности, состояние аэропорта в Кабуле.

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Сейчас, кроме столичного аэропорта, рассматривают также аэропорты Баграм и Мазари-Шариф. По словам Серватюка, согласования на официальных и неофициальных уровнях требуют следующие вопросы:

разрешения на пролет самолетов;

разрешения на посадку самолетов;

разрешения на доставку граждан Украины.

Украина своих не оставит

По словам Серватюка, работа продолжается круглосуточно. Дипломаты находятся на связи с украинскими гражданами. В частности, постоянно обновляют списки людей, которые просят об эвакуации.

Я уверен, что Украина будет продолжать беспрепятственный вывоз своих граждан с территории Афганистана, – отметил Серватюк.

Сейчас в списках на эвакуацию находятся примерно 200 человек.

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