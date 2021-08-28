В целом же, как отмечает глава Офиса Президента, Украина смогла забрать своими самолетами более 600 человек. Кроме украинцев эвакуировали и много иностранцев, которые нуждались в помощи.

Напомним Привезут всех украинцев: в Киев из Афганистана прибыл самолет с эвакуированными

Вывезли правозащитников и журналистов

Андрей Ермак отметил, что среди людей, вывезенных из Афганистана в Украину, есть журналисты всемирно известных изданий и представители Организации Объединенных Наций. В Киев эвакуировали репортеров международных изданий:

Globe and Mail,

WSJ,

USA Today,

Stars and Stripes.

К тому же Украина откликнулась на обращения партнеров с просьбой о спасении их граждан. Три самолета 28 августа привезли 360 человек: только 80 из них – граждане Украины.

Эвакуированные из Кабула афганцы в Киеве / Фото из Фейсбука Андрея Ермака

Ермак отметил, что весь мир увидел героизм работников Главного управления разведки Минобороны Украины. Они провели блестящую операцию.

Из-за напряженной ситуации, которая сложилась в Афганистане, нашим ребятам пришлось прорываться в город и так же возвращаться в условиях сильного противодействия, выводя гражданских с собой к месту эвакуации,

– написал Ермак.

Эвакуация украинцев из Кабула: коротко

Первая эвакуация украинцев состоялась на следующий же день после захвата власти талибами – 16 августа. Тогда украинский самолет забрал 80 человек. Украинцев на борту было только 8.

22 августа эвакуировали 83 человека, из которых – 31 украинец.

Вечером 23 августа эвакуировали 98 человек, из которых 79 – украинцы и их семьи.

65 афганцев, которых эвакуировала Украина, попросили статуса беженца

Полный текст публикации Андрея Ермака

Встретили с Андреем Тараном, Романом Машовцем, Евгением Ениным, Юлией Соколовской и Кириллом Будановым борта, которыми ребята из ГУР и военные вывезли из Афганистана граждан Украины.

Кроме наших соотечественников спасали и иностранцев – тех, кто оказался в опасности. Среди них – журналисты и правозащитники, женщины и дети. Всего мы уже вывезли более 600 человек.

Украина откликнулась на обращения партнеров с просьбой о спасении их граждан. Также мы эвакуировали репортеров международных изданий, в частности Globe and Mail, WSJ, USA Today, Stars and Stripes.

Из-за напряженной ситуации, которая сложилась в Афганистане, нашим ребятам пришлось прорываться в город и так же возвращаться в условиях сильного противодействия, выводя гражданских с собой к месту эвакуации. Обошлось без потерь, и все наши живы и здоровы.

Операция была целиком и полностью подготовлена и проведена силами украинского Главного управления разведки. Спасибо нашим ребятам за слаженную работу.

Граждане Украины еще могут оставаться в других местах Афганистана, и мы их не бросим. ОПУ постоянно мониторит ситуацию. 24 часа в сутки работает горячая линия МИД Украины. Ни одного нашего гражданина, который находится в беде, не оставят на произвол судьбы