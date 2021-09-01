Переговори між британцями та терористами проходили у посольстві Великої Британії в Кабулі та столиці Катару – Досі. Також на контакт з талібами вийшов представник прем'єр-міністра Саймон Гасс.
Зверніть увагу США, Франція, Німеччина та Велика Британія не евакуювали усіх своїх громадян з Афганістану
Велика Британія боїться загрози
Велика Британія вимагає гарантій від "Талібану" на фоні терористичної загрози. Нещодавні події в Кабулі, коли терорист-смертник підірвав себе у Кабулі, підвищують рівень тривоги.
Це те, про що ми завжди найбільше турбувалися. Це червона лінія для боротьби з ними - будь-які ознаки планування атаки,
– повідомило джерело ЗМІ.
Про результати переговорів поки не повідомляють.
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Захоплення Афганістану "Талібаном": останні новини
- 31 серпня США завершили виведення військ та покинули Афганістан. У Пентагоні заявили, що за майже 20 років місії США загинули понад 2 000 військових.
- "Талібан" захопив аеропорт Кабула та відсвяткував вихід військ США пострілами у небо. Також терористи заявили про "повне звільнення Афганістану".
- Однак терористам досі непідконтрольна провінція Панджшер. 31 серпня 2021 року таліби здійснили дві спроби захопити регіон, однак поки безрезультатно.