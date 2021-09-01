Переговоры между британцами и террористами проходили в посольстве Великобритании в Кабуле и столице Катара – Дохе. Также на контакт с талибами вышел представитель премьер-министра Саймон Гасс.

Обратите внимание США, Франция, Германия и Великобритания не эвакуировали всех своих граждан из Афганистана

Великобритания боится угрозы

Великобритания требует гарантий от "Талибана" на фоне террористической угрозы. Последние события в Кабуле, когда террорист-смертник подорвал себя в Кабуле, повышают уровень тревоги.

Это то, о чем мы всегда больше всего заботились. Это красная линия для борьбы с ними – любые признаки планирования атаки,
– сообщил источник СМИ.

О результатах переговоров пока не сообщается.

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Захват Афганистана "Талибаном": последние новости

  • 31 августа США завершили вывод войск и покинули Афганистан. В Пентагоне заявили, что за почти 20 лет миссии США погибли более 2000 военных.
  • "Талибан" захватил аэропорт Кабула и отпраздновал выход войск США выстрелами в небо. Также террористы заявили о "полном освобождении Афганистана".
  • Однако террористам до сих пор неподконтрольна провинция Панджшер. 31 августа 2021 года талибы совершили две попытки захватить регион, однако пока безрезультатно.