Переговоры между британцами и террористами проходили в посольстве Великобритании в Кабуле и столице Катара – Дохе. Также на контакт с талибами вышел представитель премьер-министра Саймон Гасс.

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Великобритания боится угрозы

Великобритания требует гарантий от "Талибана" на фоне террористической угрозы. Последние события в Кабуле, когда террорист-смертник подорвал себя в Кабуле, повышают уровень тревоги.

Это то, о чем мы всегда больше всего заботились. Это красная линия для борьбы с ними – любые признаки планирования атаки,

– сообщил источник СМИ.

О результатах переговоров пока не сообщается.

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