Германия должна начать переговоры с руководством "Талибана". По словам министра иностранных дел ФРГ Гайко Мааса, это нужно, чтобы избежать дальнейшей нестабильности в Афганистане.

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"Не официальное признание"

Гайко Маас находится в Катаре в рамках визита по Афганистану. В Дохе присутствуют лидеры соседних с Афганистаном стран.

Я считаю, что совершенно невозможно обойти стороной переговоры с талибами,

– сказал Маас.

Он заявил о готовности немецких дипломатов вернуться в посольство в Кабуле, ведь есть потребность в дипломатическом присутствии на месте.

В то же время он подчеркнул, что пока "речь не идет о вопросе официального признания, но о решении вполне конкретных проблем". Федеральное правительство Германии требует создания инклюзивного правительства, уважения новой власти к базовым правам человека.

Дипломат подтвердил готовность оказывать афганскому народу гуманитарную помощь. Многое будет зависеть от того, какую политику будет проводить новое правительство.

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