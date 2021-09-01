Американские военные не проводили никаких церемоний передачи власти или контроля над аэропортом движению "Талибан". В Пентагоне заявили, что войска США вывели из строя американскую военную технику, которая еще осталась в аэропорту Кабула.

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По словам главы Центрального командования вооруженных сил США Кеннета Маккензи, чтобы талибы не могли воспользоваться этим оборудованием, разоружили и привели в негодность 73 самолета. Такая же участь постигла примерно 70 бронемашин с усиленной противоминной защитой и 27 армейских внедорожников Humvee.

Эти самолеты больше не полетят, никто не сможет управлять ими, как и воспользоваться машинами. В рабочем состоянии часть оборудования для обслуживания аэропорта, в том числе 2 пожарные машины, несколько погрузчиков и трапы для самолетов,

– добавил он.

Выход американцев из Афганистана создает вакуум влияния, который надо будет заполнять новыми игроками и создавать новую региональную архитектуру безопасности. Вместо Соединенных Штатов и сил НАТО главное внимание мира будет приковано к государствам, которые станут новыми "смотрящими" за Афганистаном.

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Кто будет контролировать ситуацию в Афганистане

Как предположил эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока Илья Куса, среди первых стран, которые создадут новый постамериканский региональный баланс сил, могут быть:

Китай;

Россия;

Турция;

Узбекистан.

Запад в краткосрочной перспективе отойдет от афганских дел и активного вмешательства не будет. В средне- и долгосрочной перспективе могут признать местное правительство, но на это нужно время. Афганистан же останется с новыми старыми проблемами.

С какими проблемами столкнутся афганцы

В частности вопросы безопасности для местного населения, женщин, правозащитников получат новые вызовы. Талибы и "Исламское государство", по словам специалистов, имеют общую идеологию. После вывода американских войск, радикальным исламским группировкам теперь никто не будет мешать показывать свое истинное лицо.

Ранее они демонстрировали умеренный ислам, который якобы должен строить демократию. В ближайшее время востоковеды ожидают расправ над "неугодными". В частности, боевики могут уничтожать переводчиков, правозащитников и иностранцев.

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Афганцы, которые остались на родине, столкнулись с рядом непростых вызовов. На фоне прихода к власти талибов в одной из самых бедных и разоренных войной стран мира обострился экономический кризис: в последние дни у отделений афганских банков выстраиваются длинные очереди.

Угроза новых атак террористов "ИГИЛ" умножает риски и без того жесткого режима талибов, который угрожает полным свертыванием прав женщин и остатков светской жизни в Афганистане. Выведенные из страны войска США оставили на произвол судьбы:

от 100 до 250 американцев;

десятки тысяч афганцев, которые имеют право на защиту со стороны своих бывших союзников из Соединенных Штатов.

Кроме того, они оставили целую нацию, обреченную на власть "Талибана", а также еще более радикального движения "ИГИЛ". Для них "вечная война" далека от завершения.