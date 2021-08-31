Американці поставили крапку у цій майже 20-річній війні, яку вони вели в Афганістані з ісламістами. В сучасній історії все почалося в 2001 році, після терактів 11 вересня.

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Тоді Афганістан відмовився видавати Сполученим Штатам терориста Усаму Бе Ладена, й коли Кабул відмовився закривати табори бойовиків Аль-Каїди, які тренувалися на його території – відповідно Білий дім за підтримки країн НАТО й узявся силою примушувати Афганістан до цивілізації.

За 20 років примусу американцям так і не вдалося прищепити Афганістану західні цінності – попри те, що на це були витрачені "астрономічні" гроші, а також життя понад 3 тисяч військових з країн західної коаліції і життя чверті мільйона афганців.

Але "Талібан", який в очах цивілізованого світу є представником печерного варварства – він афганцям виявився ближчим, зрозумілішим й ріднішим, то ж саме тому "Талібану" й вдалося перемогти надсучасні війська НАТО у цій 20-тирічній партизанській війні.



Американці поставили крапку в майже 20-річній війні / Фото AP

США остаточно пішли з Афганістану

То ж Сполучені Штати пішли з Афганістану остаточно і назавжди – мовиться не тільки про військових, але навіть про дипломатів – Вашингтон евакуював з Кабула, окрім армійців, ще й вчителів та лікарів, а також і дипломатичне представництво у повному складі.

Забрали усіх без виключення й жодних прямих контактів між Білим домом та рухом "Талібан" відтепер немає і навіть не планується, усі можливі питання намагатимуться розв'язувати через посередників, через катарців.

Але не варто називати це поразкою американців – бо, ймовірно, Джо Байден дякував богові, що нарешті Сполученим Штатам вдалося позбутися цього тягаря на своїй шиї – тягаря і фінансового і морального. Можливо, американці і самі давно вже не розуміли, нащо вони витрачають на той Афганістан свої грубі гроші і життя своїх армійців.

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Але й на місці талібів не варто особливо радіти – бо учора ти був "герой джихаду й вів священну війну з невірними", а сьогодні – треба думати, як забиту каналізацію в Кабулі почистити і з ким домовлятися про вакцину від коронавірусу, бо саме ти тепер влада і всі ці побутові проблеми саме тобі тепер розв'язувати. А ти ж лише хотів мати гарантовану райську насолоду в обіймах темнооких гурій.

Але якщо без жартів, то Афганістан далека для України країна й осягнути менталітет тамтешніх мешканців важко, яку б тут аналітику не розводили фахівці з питань Близького Сходу. Утім американці прийшли до Афганістану із чужими для афганців цінностями, саме через це і зазнали там поразки, і тепер, коли вони звідти пішли, то взагалі і не факт, що вони з того приводу нині сумують.

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І чи буде простим афганцям тепер жити краще, коли з їхньої країні пішов останній іноземний солдат, чи буде їм тепер жити легше, коли країною керуватимуть "свої" – це натепер нікому невідомо. Єдине, що точно можна сказати – і для Афганістану і для Сполучних Штатів цієї ночі закінчився ціла історична епоха, коли 20 років їхньої війни вже в минулому.

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