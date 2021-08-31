В Пентагоне заверили, что ранили более 20 тысяч человек. Об этом рассказал начальник центрального командования Вооруженных сил США Кеннет Маккензи 31 августа.

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Штаты назвали число жертв во время миссии в Афганистане

В Пентагоне подсчитали количество жертв и пострадавших за почти 20 лет миссии (началась после терактов в США 11 сентября 2001 года).

Эта миссия не далась нам легко. Она обошлась в 2461 убитых американских военнослужащих и мирных жителей, а также – в более 20 тысяч раненых,

– рассказал Маккензи.

Он добавил, что это число вместе с 13 убитыми военными во время теракта в аэропорту Кабула в августе 2021 года.

Кстати, в Минобороны США заявили, что на миссию потратили ориентировочно 778 миллиардов долларов:

всего в 2010-2012 годах – более 100 миллиардов долларов ежегодно, ведь тогда Штаты удерживали в Афганистане ориентировочно 100 тысяч военных;

в 2016-2018 годах – ежегодно 40 миллиардов долларов;

в 2019 году – 38 миллиардов.

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