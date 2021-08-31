В Пентагоне заверили, что ранили более 20 тысяч человек. Об этом рассказал начальник центрального командования Вооруженных сил США Кеннет Маккензи 31 августа.
К теме 19 лет, 10 месяцев и 25 дней: фото последнего американского солдата, который покинул Афганистан
Штаты назвали число жертв во время миссии в Афганистане
В Пентагоне подсчитали количество жертв и пострадавших за почти 20 лет миссии (началась после терактов в США 11 сентября 2001 года).
Эта миссия не далась нам легко. Она обошлась в 2461 убитых американских военнослужащих и мирных жителей, а также – в более 20 тысяч раненых,
– рассказал Маккензи.
Он добавил, что это число вместе с 13 убитыми военными во время теракта в аэропорту Кабула в августе 2021 года.
Кстати, в Минобороны США заявили, что на миссию потратили ориентировочно 778 миллиардов долларов:
- всего в 2010-2012 годах – более 100 миллиардов долларов ежегодно, ведь тогда Штаты удерживали в Афганистане ориентировочно 100 тысяч военных;
- в 2016-2018 годах – ежегодно 40 миллиардов долларов;
- в 2019 году – 38 миллиардов.
Коротко о выводе войск США из Афганистана
- Штаты ввели войска в Афганистан после терактов 11 сентября 2001 года, когда в Нью-Йорке состоялась серия террористических атак исламистской организации "Аль-Каида".
- В мае 2021 года Джо Байден заявил о выводе войск из Афганистана.
- После этого боевики "Талибана" активизировались и уже 15 августа объявили о захвате столицы и власти в Афганистане.
- Поздно вечером 30 августа Пентагон сообщил о завершении вывода войск США с территории Афганистана – страну покинул последний американским военный генерал-майор Крис Донахью.