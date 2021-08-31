У Пентагоні запевнили, що поранили понад 20 тисяч людей. Про це розповів начальник центрального командування збройних сил США Кеннет Маккензі 31 серпня.

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Штати назвали кількість жертв під час місії в Афганістані

У Пентагоні підрахували кількість жертв та постраждалих за майже 20 років місії ( почалась після терактів у Штатах 11 вересня 2001 року).

Ця місія не далася нам легко. Вона обійшлася в 2461 убитих американських військовослужбовців та мирних жителів, а також – у понад 20 тисяч поранених,

– розповів Маккензі.

Він додав, що це число разом з 13 вбитими військовими під час теракту в аеропорту Кабула у серпні 2021 року.

До речі, у Міноборони США заявили, що на місію витратили орієнтовно 778 мільярдів доларів:

найбільше у 2010 – 2012 роках – понад 100 мільярдів доларів щорічно, адже тоді Штати утримували в Афганістані орієнтовно 100 тисяч військових;

у 2016 – 2018 роках – щорічно 40 мільярдів доларів;

у 2019 році – 38 мільярдів.

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