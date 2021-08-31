У Пентагоні запевнили, що поранили понад 20 тисяч людей. Про це розповів начальник центрального командування збройних сил США Кеннет Маккензі 31 серпня.

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Штати назвали кількість жертв під час місії в Афганістані

У Пентагоні підрахували кількість жертв та постраждалих за майже 20 років місії ( почалась після терактів у Штатах 11 вересня 2001 року).

Ця місія не далася нам легко. Вона обійшлася в 2461 убитих американських військовослужбовців та мирних жителів, а також – у понад 20 тисяч поранених,
– розповів Маккензі.

Він додав, що це число разом з 13 вбитими військовими під час теракту в аеропорту Кабула у серпні 2021 року.

До речі, у Міноборони США заявили, що на місію витратили орієнтовно 778 мільярдів доларів:

  • найбільше у 2010 – 2012 роках – понад 100 мільярдів доларів щорічно, адже тоді Штати утримували в Афганістані орієнтовно 100 тисяч військових;
  • у 2016 – 2018 роках – щорічно 40 мільярдів доларів;
  • у 2019 році – 38 мільярдів.

Коротко про виведення військ з США з Афганістану

  • Штати ввели війська в Афганістан після терактів 11 вересня 2001 року, коли в Нью-Йорку відбулась серія терористичних атак ісламістської організації "Аль-Каїда".
  • У травні 2021 року Джо Байден заявив про виведення військ з Афганістану.
  • Після цього бойовики "Талібану" активізувались та вже 15 серпня оголосили про захоплення столиці та влади в Афганістані.
  • Пізно ввечері 30 серпня Пентагон повідомив про завершення виведення військ США з території Афганістану – країну покинув останній американським військовий генерал-майор Кріс Донахью.