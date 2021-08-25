Чим швидше вдасться завершити евакуацію, тим краще. Про це Байден заявив виступаючи у Білому домі.

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Проте завершення залежить від продовження співпраці з "Талібаном" та надання доступу до аеропорту.

Запасний план

Байден дав доручення Пентагону та Держдепартаменту розробити план, якщо стануться непередбачені обставини. Таким чином зможуть скорегувати графік евакуації, за необхідності.

Я сповнений рішучості забезпечити виконання нашої місії,
– сказав Байден.

Чому Байден спішить вивести війська

Президент запевнив, що знає про ризики та проблеми. За словами політика, терористи організації ІДІЛ-К становлять загрозу для США в Афганістані. Саме тому американські військові мають покинути країну не пізніше, ніж 31 серпня.

Байден додав, що таліби співпрацювали з США щодо евакуації людей, але це може змінитися.

"Але це хитка ситуація... У нас вже була перестрілка", – нагадав Байден.

Тому, аби уникнути терактів у США, перевірятимуть усіх, хто прибуває з Афганістану.

Що відбувається в Афганістані

  • Коли США почали виводити свої війська, таліби активізувались. Вони захопили Кабул 15 серпня. Після цього бойовики заявили, що взяли під контроль ледь не усю територію країни.
  • Частина афганців вже втекла з країни. Місцеві жителі боялись виходити з дому, оскільки таліби відомі своїми жорстокими покараннями. Угруповання оголосило загальну амністію для урядовців.
  • Байден запевнив, що не шкодує про своє рішення. На його думку, присутність американських військ в країні більше недоречна.