Чим швидше вдасться завершити евакуацію, тим краще. Про це Байден заявив виступаючи у Білому домі.
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Проте завершення залежить від продовження співпраці з "Талібаном" та надання доступу до аеропорту.
Запасний план
Байден дав доручення Пентагону та Держдепартаменту розробити план, якщо стануться непередбачені обставини. Таким чином зможуть скорегувати графік евакуації, за необхідності.
Я сповнений рішучості забезпечити виконання нашої місії,
– сказав Байден.
Чому Байден спішить вивести війська
Президент запевнив, що знає про ризики та проблеми. За словами політика, терористи організації ІДІЛ-К становлять загрозу для США в Афганістані. Саме тому американські військові мають покинути країну не пізніше, ніж 31 серпня.
Байден додав, що таліби співпрацювали з США щодо евакуації людей, але це може змінитися.
"Але це хитка ситуація... У нас вже була перестрілка", – нагадав Байден.
Тому, аби уникнути терактів у США, перевірятимуть усіх, хто прибуває з Афганістану.
Що відбувається в Афганістані
- Коли США почали виводити свої війська, таліби активізувались. Вони захопили Кабул 15 серпня. Після цього бойовики заявили, що взяли під контроль ледь не усю територію країни.
- Частина афганців вже втекла з країни. Місцеві жителі боялись виходити з дому, оскільки таліби відомі своїми жорстокими покараннями. Угруповання оголосило загальну амністію для урядовців.
- Байден запевнив, що не шкодує про своє рішення. На його думку, присутність американських військ в країні більше недоречна.