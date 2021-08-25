Чем быстрее удастся завершить эвакуацию, тем лучше. Об этом Байден заявил, выступая в Белом доме.
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Однако завершение зависит от продолжения сотрудничества с "Талибаном" и предоставления доступа в аэропорт.
Запасной план
Байден дал поручение Пентагону и Госдепартаменту разработать план, если произойдут непредвиденные обстоятельства. Таким образом смогут скорректировать график эвакуации, при необходимости.
Я полон решимости обеспечить выполнение нашей миссии,
– сказал Байден.
Почему Байден спешит вывести войска
Президент заверил, что знает о рисках и проблемах. По словам политика, террористы организации ИГИЛ-К представляют угрозу для США в Афганистане. Именно поэтому американские военные должны покинуть страну не позднее, чем 31 августа.
Байден добавил, что талибы сотрудничали с США относительно эвакуации людей, но это может измениться.
"Но это шаткая ситуация... У нас уже была перестрелка", – напомнил Байден.
Поэтому, чтобы избежать терактов в США, будут проверять всех, кто прибывает из Афганистана.
Что происходит в Афганистане
- Когда США начали выводить свои войска, талибы активизировались. Они захватили Кабул 15 августа. После этого боевики заявили, что взяли под контроль чуть ли не всю территорию страны.
- Часть афганцев уже бежала из страны. Местные жители боялись выходить из дома, поскольку талибы известны своими жестокими наказаниями. Группировка объявила всеобщую амнистию для чиновников.
- Байден заверил, что не жалеет о своем решении. По его мнению, присутствие американских войск в стране больше неуместно.