На условиях анонимности высокопоставленные чиновники согласились рассказать СМИ некоторые подробности этой операции. По словам одного из них, сопровождение талибов происходило "несколько раз в день".

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Договоренность между США и талибами

Одним из ключевых пунктов сбора было здание Министерства внутренних дел у ворот аэропорта Кабула. Один из должностных лиц заявил, что силы специальных операций США установили в аэропорту "секретные ворота" и "колцентры", чтобы проводить американцев в процессе эвакуации.

Чиновники заявили, что американцев известили о том, что они собираются в заранее установленных "пунктах сбора" вблизи аэропорта. Там талибы проверяли документы и увозили на небольшое расстояние до ворот. Так их отмежевывали от афганцев, которые с последней надеждой пытаются покинуть страну.

Тайну опасались открывать

CNN пишет, что США не объявляли об этой договоренности публично, поскольку опасались реакции Талибана на огласку. Командующий Центральным командованием США генерал Фрэнк Маккензи впервые публично раскрыл причастность сил специальных операций на пресс-конференции 30 августа.

Он заявил, что эти силы помогли эвакуировать более 1000 американских граждан и более 2000 афганцев "с помощью телефонных звонков, векторов и сопровождения".

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