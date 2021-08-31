Последние самолеты США, которые эвакуировали людей, вылетели из аэропорта Кабула за минуту до полуночи 31 августа.

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Талибы отпраздновали выход войск США

Официальный представитель "Талибана" Забихулла Муджахид сказал, что теперь страна полностью находится под их контролем.

Американские солдаты покинули кабульский аэропорт, и наша страна получила полную независимость,

– заявил Муджахид.

Радовались уходу американских войск и боевики в аэропорту Кабула. "Последние пять самолетов полетели, все кончено! Я не могу выразить свое счастье словами... Наши 20 лет жертвоприношения сработали", – талиб Хемад Шерзад.

Талибы отпраздновали вывод американских войск выстрелами в небо из пушек.

Талибы палят в небо из пушек: смотрите видео

В Афганистан приехал помощник бен Ладена

По информации Daily Mail, за несколько часов до вывода войск США в Афганистан вернулся помощник Усамы бен Ладена и международный террорист Амин Аль Ха. В течение 20 лет он был в изгнании и вернулся в родной город в провинции Нангархар через 2 недели после того, как талибы захватили эту территорию.

Аль Хак был основным поставщиком оружия для "Аль-Каиды", а также руководителем личной охраны бен Ладена во время пребывания в пещерном городе моджахедов Тора-Бора.

В 2008 году его задержало пакистанское разведывательное агентство. Однако в 2011 году его освободили, примерно через полгода после убийства бен Ладена.

Напомним, ранее талибы обещали, что "Аль-Каиды" не будет в Афганистане. Похоже, это обещание террористы нарушат.

Обратите внимание! Американское военное присутствие в Афганистане завершилась поздно вечером 30 августа. Оно продолжалось 19 лет, 10 месяцев и 25 дней. После этого аэропорт Кабула взяли под контроль талибы.