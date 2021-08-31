На умовах анонімності високопосадовці погодилися розповісти ЗМІ деякі подробиці цієї операції. За словами одного з них, супровід талібів відбувався "кілька разів на день".

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Домовленість між США і талібами

Одним з ключових пунктів збору була будівля Міністерства внутрішніх справ біля воріт аеропорту Кабула. Один із посадових осіб заявив, що сили спеціальних операцій США встановили в аеропорту "секретні ворота" та "колцентри", щоб проводити американців у процесі евакуації.

Чиновники заявили, що американців сповістили про те, що вони збираються у заздалегідь встановлених "пунктах збору" поблизу аеропорту. Там таліби перевіряли документи і відвозили на невелику відстань до воріт. Так їх відмежовували від афганців, які з останньою надією намагаються покинути країну.

Таємницю побоювалися відкривати

CNN пише, що США не оголошували про цю домовленість публічно, оскільки побоювалися реакції Талібану на розголос. Командувач Центральним командуванням США генерал Френк Маккензі вперше публічно розкрив причетність сил спеціальних операцій на пресконференції 30 серпня.

Він заявив, що ці сили допомогли евакуювати понад 1000 американських громадян та понад 2000 афганців "за допомогою телефонних дзвінків, векторів та супроводу".

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