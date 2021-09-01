Американські військові не проводили жодних церемоній передачі влади чи контролю над аеропортом руху "Талібан". У Пентагоні заявили, що війська США вивели з ладу американську військову техніку, яка ще залишилася в аеропорту Кабула.

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За словами голови Центрального командування збройних сил США Кеннета Маккензі, аби таліби не могли скористатися цим обладнанням, роззброїли та привели у непридатність 73 літаків. Така ж доля спіткала приблизно 70 бронемашин із посиленим протимінним захистом і 27 армійських позашляховиків Humvee.

Ці літаки більш не полетять, ніхто не зможе керувати ними, як і скористатися машинами. У робочому стані частину обладнання для обслуговування аеропорту, зокрема 2 пожежні машини, кілька навантажувачів і трапи для літаків,

– додав він.

Вихід американців з Афганістану створює вакуум впливу, який треба буде заповнювати новими гравцями і створювати нову регіональну архітектуру безпеки. Замість Сполучених Штатів і сил НАТО головна увага світу буде прикута до держав, які стануть новими "смотрящими" за Афганістаном.

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Хто контролюватиме ситуацію в Афганістані

Як припустив експерт з питань міжнародної політики та Близького Сходу Ілля Куса, серед перших країн, які створять новий постамериканський регіональний баланс сил, можуть бути:

Китай;

Росія;

Туреччина;

Узбекистан.

Захід у короткостроковій перспективі відійде від афганських справ і активного втручання не буде. У середньо- та довгостроковій перспективі можуть визнати місцевий уряд, але на це потрібно час. Афганістан же залишиться з новими старими проблемами.

З якими проблемами зіткнуться афганці

Зокрема безпекові питання для місцевого населення, жінок, правозахисників набудуть нових викликів. Таліби та "Ісламська держава", за словами фахівців, мають спільну ідеологію. Після виведення американських військ, радикальним ісламським угрупуванням тепер ніхто не заважатиме показувати своє справжнє обличчя.

Раніше вони демонстрували помірний іслам, який нібито мав би будувати демократію. Найближчим часом сходознавці очікують розправ над "неугодними". Зокрема, бойовики можуть знищувати перекладів, правозахисників та іноземців.

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Афганці, які залишилися на батьківщині, зіткнулися з низкою непростих викликів. На тлі приходу до влади талібів в одній з найбідніших і найбільш розорених війною країн світу загострилася економічна криза: в останні дні біля відділень афганських банків шикуються довгі черги.

Загроза нових атак терористів "ІДІЛ" помножує ризики й без того жорсткого режиму талібів, який загрожує повним згортанням прав жінок і залишків світського життя в Афганістані. Виведені з країни війська США залишили напризволяще:

від 100 до 250 американців;

десятки тисяч афганців, які мають право на захист з боку своїх колишніх союзників зі Сполучених Штатів.

Крім того, вони залишили цілу націю, приречену на владу "Талібану", а також ще більш радикального руху "ІДІЛ". Для них "вічна війна" далека від завершення.