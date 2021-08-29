Володимир Зеленський зауважив, що у складні часи Україна не залишає своїх громадян напризволяще та допомагає іншим. Серед евакуйованих – іноземні журналісти, міжнародні правозахисники та люди, яким загрожувала небезпека.

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Глава МЗС Дмитро Кулеба наголосив: захист прав та інтересів громадян України за кордоном є одним з 6 пріоритетів Стратегії зовнішньої політики.

Україна увійшла до кола європейських держав, які провели найбільш успішні евакуаційні операції з Афганістану,

– наголосили у МЗС України.

Окрім того, у відомстві зауважили, що цей результат став можливим завдяки зусиллям українських дипломатів, військових і розвідників.

Які країни провели найуспішніші евакуаційні операції

Велика Британія – 15000 евакуйованих.

Німеччина – 5300 евакуйованих.

Франція – 3000 евакуйованих.

Іспанія – 2200 евакуйованих.

Бельгія – 1400 евакуйованих.

Польща – 1100 евакуйованих.

Данія – 1000 евакуйованих.

Україна – 650 евакуйованих.

Угорщина – 540 евакуйованих.

Швейцарія – 387 евакуйованих.

Австрія – 87 евакуйованих.

Ірландія – 36 евакуйованих.

Зауважте! Глава ОП Андрій Єрмак, що в Україну евакуювали представників ООН та журналістів світових видань. Зокрема, до Києва прибули представники таких ЗМІ: Globe and Mail, WSJ, USA Today та Stars and Stripes.

Евакуація з Кабула: операції України

Коли Афганістан захопили терористи "Талібану", Україна оперативно розпочала операцію з евакуації своїх громадян.

Перший етап евакуації відбувся 16 серпня. Тоді на борту українського літака з аеропорту Кабула вилетіли 80 людей.

Ще 83 людей вдалося евакуювати 22 серпня. Вже наступного дня – 23 серпня – Україна евакуювала ще 98 людей.

Справжній рекорд вдалося встановити 28 серпня – упродовж дня українській стороні вдалося евакуювати приблизно 360 людей.

Україна не зупинила евакуацію своїх громадян на тлі інформації про те, що невдовзі в аеропорту Кабула мають скоїти теракт. Кулеба зауважив: Україна своїх не кидає.

Лідери в евакуації людей з Афганістану / МЗС України

Текст публікації МЗС України:

Після загострення ситуації в Афганістані в середині серпня, спільними зусиллями українських дипломатів, військових і розвідників з Афганістану до України прибули шість евакуаційних літаків, які повернули понад 650 українців, членів їхніх сімей, іноземних журналістів, міжнародних правозахисників та людей, яким загрожувала небезпека.

Україна увійшла до кола європейських держав, які провели найбільш успішні евакуаційні операції з Афганістану.

Володимир Зеленський: "Україна у важкі часи не залишає своїх громадян у біді та допомагає іншим".

Dmytro Kuleba: "Захист прав та інтересів громадян України за кордоном входить до 6 топ-пріоритетів Стратегії зовнішньої політики. Україна своїх не кидає, і евакуація з Афганістану вкотре довела цей принцип конкретними діями".