Владимир Зеленский отметил, что в сложные времена Украина не оставляет своих граждан на произвол судьбы и помогает другим. Среди эвакуированных-иностранные журналисты, международные правозащитники и люди, которым угрожала опасность.
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Глава МИД Дмитрий Кулеба подчеркнул: защита прав и интересов граждан Украины за рубежом является одним из 6 приоритетов Стратегии внешней политики.
Украина вошла в круг европейских государств, которые провели наиболее успешные эвакуационные операции из Афганистана,
– подчеркнули в МИД Украины.
Кроме того, в ведомстве отметили, что этот результат стал возможным благодаря усилиям украинских дипломатов, военных и разведчиков.
Какие страны провели самые успешные эвакуационные операции
- Великобритания – 15000 эвакуированных.
- Германия – 5300 эвакуированных.
- Франция – 3000 эвакуированных.
- Испания – 2200 эвакуированных.
- Бельгия – 1400 эвакуированных.
- Польша – 1100 эвакуированных.
- Дания – 1000 эвакуированных.
- Украина – 650 эвакуированных.
- Венгрия – 540 эвакуированных.
- Швейцария – 387 эвакуированных.
- Австрия – 87 эвакуированных.
- Ирландия – 36 эвакуированных.
Эвакуация из Кабула: операции Украины
- Когда Афганистан захватили террористы "Талибана", Украина оперативно начала операцию по эвакуации своих граждан.
- Первый этап эвакуации состоялся 16 августа. Тогда на борту украинского самолета из аэропорта Кабула вылетели 80 человек.
- Еще 83 человека удалось эвакуировать 22 августа. Уже на следующий день – 23 августа – Украина эвакуировала еще 98 человек.
- Настоящий рекорд удалось установить 28 августа – в течение дня украинской стороне удалось эвакуировать примерно 360 человек.
- Украина не остановила эвакуацию своих граждан на фоне информации о том, что вскоре в аэропорту Кабула должны совершить теракт. Кулеба заметил: Украина своих не бросает.
Лидеры в эвакуации людей из Афганистана / МИД Украины
Текст публикации МИД Украины:
После обострения ситуации в Афганистане в середине августа, совместными усилиями украинских дипломатов, военных и разведчиков из Афганистана в Украину прибыли шесть эвакуационных самолетов, которые вернули свыше 650 украинцев, членов их семей, иностранных журналистов, международных правозащитников и людей, которым угрожала опасность.
Украина вошла в круг европейских государств, которые провели наиболее успешные эвакуационные операции из Афганистана.
Владимир Зеленский: "Украина в трудные времена не оставляет своих граждан в беде и помогает другим".
Dmytro Kuleba: "Защита прав и интересов граждан Украины за рубежом входит в 6 топ-приоритетов Стратегии внешней политики. Украина своих не бросает, и эвакуация из Афганистана в очередной раз доказала этот принцип конкретными действиями".