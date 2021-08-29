Владимир Зеленский отметил, что в сложные времена Украина не оставляет своих граждан на произвол судьбы и помогает другим. Среди эвакуированных-иностранные журналисты, международные правозащитники и люди, которым угрожала опасность.

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Глава МИД Дмитрий Кулеба подчеркнул: защита прав и интересов граждан Украины за рубежом является одним из 6 приоритетов Стратегии внешней политики.

Украина вошла в круг европейских государств, которые провели наиболее успешные эвакуационные операции из Афганистана,
– подчеркнули в МИД Украины.

Кроме того, в ведомстве отметили, что этот результат стал возможным благодаря усилиям украинских дипломатов, военных и разведчиков.

Какие страны провели самые успешные эвакуационные операции

  • Великобритания – 15000 эвакуированных.
  • Германия – 5300 эвакуированных.
  • Франция – 3000 эвакуированных.
  • Испания – 2200 эвакуированных.
  • Бельгия – 1400 эвакуированных.
  • Польша – 1100 эвакуированных.
  • Дания – 1000 эвакуированных.
  • Украина – 650 эвакуированных.
  • Венгрия – 540 эвакуированных.
  • Швейцария – 387 эвакуированных.
  • Австрия – 87 эвакуированных.
  • Ирландия – 36 эвакуированных.

Эвакуация из Кабула: операции Украины

  • Когда Афганистан захватили террористы "Талибана", Украина оперативно начала операцию по эвакуации своих граждан.
  • Первый этап эвакуации состоялся 16 августа. Тогда на борту украинского самолета из аэропорта Кабула вылетели 80 человек.
  • Еще 83 человека удалось эвакуировать 22 августа. Уже на следующий день – 23 августа – Украина эвакуировала еще 98 человек.
  • Настоящий рекорд удалось установить 28 августа – в течение дня украинской стороне удалось эвакуировать примерно 360 человек.
  • Украина не остановила эвакуацию своих граждан на фоне информации о том, что вскоре в аэропорту Кабула должны совершить теракт. Кулеба заметил: Украина своих не бросает.

Україна – серед лідерів в евакуації людей з Афганістану

Лидеры в эвакуации людей из Афганистана / МИД Украины

Текст публикации МИД Украины:

После обострения ситуации в Афганистане в середине августа, совместными усилиями украинских дипломатов, военных и разведчиков из Афганистана в Украину прибыли шесть эвакуационных самолетов, которые вернули свыше 650 украинцев, членов их семей, иностранных журналистов, международных правозащитников и людей, которым угрожала опасность.

Украина вошла в круг европейских государств, которые провели наиболее успешные эвакуационные операции из Афганистана.

Владимир Зеленский: "Украина в трудные времена не оставляет своих граждан в беде и помогает другим".

Dmytro Kuleba: "Защита прав и интересов граждан Украины за рубежом входит в 6 топ-приоритетов Стратегии внешней политики. Украина своих не бросает, и эвакуация из Афганистана в очередной раз доказала этот принцип конкретными действиями".