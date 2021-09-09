Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время брифинга. Все граждане, которые обратились с просьбой об эвакуации, не относятся к группам риска.

Между тем В Афганистане женщинам запретили заниматься спортом

Люди, которые остались, – не из групп риска

Мы работаем через наши посольства в Таджикистане, Пакистане и Иране, а также через посольства определенных дружественных нам стран,

– сказал министр.

Кулеба отметил, что люди, которые остались в Афганистане – не журналисты, работники международных организаций и общественные активисты. Также среди них нет лиц и членов их семей.

Дипломаты рассматривают несколько вариантов эвакуации

Отметим, что ранее о возможных вариантах продолжения эвакуации из Афганистана рассказал посол Украины в Таджикистане Василий Серватюк. Он отметил, что рассматривают, как использование самолетов ВСУ, так и коммерческих авиаперевозчиков.

Однако есть технические вопросы, которые значительно усложнили ситуацию. Говорится о состоянии аэропорта в Кабуле. Дипломаты уверяют, что украинцев не оставят и работу проводят круглосуточно.

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Коротко об эвакуации из Афганистана