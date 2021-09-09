Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время брифинга. Все граждане, которые обратились с просьбой об эвакуации, не относятся к группам риска.
Между тем В Афганистане женщинам запретили заниматься спортом
Люди, которые остались, – не из групп риска
Мы работаем через наши посольства в Таджикистане, Пакистане и Иране, а также через посольства определенных дружественных нам стран,
– сказал министр.
Кулеба отметил, что люди, которые остались в Афганистане – не журналисты, работники международных организаций и общественные активисты. Также среди них нет лиц и членов их семей.
Дипломаты рассматривают несколько вариантов эвакуации
Отметим, что ранее о возможных вариантах продолжения эвакуации из Афганистана рассказал посол Украины в Таджикистане Василий Серватюк. Он отметил, что рассматривают, как использование самолетов ВСУ, так и коммерческих авиаперевозчиков.
Однако есть технические вопросы, которые значительно усложнили ситуацию. Говорится о состоянии аэропорта в Кабуле. Дипломаты уверяют, что украинцев не оставят и работу проводят круглосуточно.
Читайте также Украина – среди лидеров в эвакуации людей из Афганистана: инфографика
Коротко об эвакуации из Афганистана
- В целом Украина эвакуировала из Афганистана около 600 человек.
- Среди них – не только граждане Украины, но и иностранцы, в том числе – журналисты и представители международных организаций.
- Первая эвакуация состоялась 16 августа, последняя – 23-го.
- Между тем украинцы, которые не попали на эвакуационные рейсы, обратились к президенту Владимиру Зеленскому в видео. Они попросили помочь с их спасением.