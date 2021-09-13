Водночас Кремль дозволяє розвитку таких подій. Про це в ефірі авторської програми "Між іншим" на 24 каналі з Дмитром Гнапом та Денисом Казанським сказав експредставник України в політичній підгрупі Тристоронньої контактної групи Роман Безсмертний.

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"Насправді Кремлю не треба Білорусь. Йому треба ресурси", – наголосив Безсмертний.

Кремль хоче перетворити Крим і Білорусь на "авіаносці"

Він пояснив, що Володимир Путін хоче перетворити Білорусь у "прив'язаний до берега максимально озброєний авіаносець":

Крим він хоче спрямувати на Середземномор'я, Північ Африки, Близький Схід;

Білорусь – на країни Скандинавії, Балтії, Україну і Центральну Європу.

"Путіна не цікавить ні соціальний стан Білорусі, ні рівень розвитку економіки. Він дивиться на державу як на територію і на ресурс, щоб змінити воєнно-політичний баланс в цьому регіоні. Це основне завдання", – пояснив Безсмертний.

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