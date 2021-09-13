Водночас Кремль дозволяє розвитку таких подій. Про це в ефірі авторської програми "Між іншим" на 24 каналі з Дмитром Гнапом та Денисом Казанським сказав експредставник України в політичній підгрупі Тристоронньої контактної групи Роман Безсмертний.
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"Насправді Кремлю не треба Білорусь. Йому треба ресурси", – наголосив Безсмертний.
Кремль хоче перетворити Крим і Білорусь на "авіаносці"
Він пояснив, що Володимир Путін хоче перетворити Білорусь у "прив'язаний до берега максимально озброєний авіаносець":
- Крим він хоче спрямувати на Середземномор'я, Північ Африки, Близький Схід;
- Білорусь – на країни Скандинавії, Балтії, Україну і Центральну Європу.
"Путіна не цікавить ні соціальний стан Білорусі, ні рівень розвитку економіки. Він дивиться на державу як на територію і на ресурс, щоб змінити воєнно-політичний баланс в цьому регіоні. Це основне завдання", – пояснив Безсмертний.
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Відносини Білорусі і Росії: останні новини
- Путін і Лукашенко домовились про створення Союзної держави.
- Білорусь має намір закупити російське озброєння на понад мільярд доларів.
- Секретар Ради нацбезпеки й оборони України Олексій Данілов вважає, що Путін хоче захопити Білорусь.
- Експерти вважають, що Кремль хоче контролювати весь пострадянський простір.