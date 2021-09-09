Політики узгодили всі 28 союзних програм. Засідання Вищої державної ради Союзної держави хочуть провести ще до кінця 2021 року. Про це Путін та Лукашенко розповіли на спільній пресконференції.

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Про що домовились Путін та Лукашенко

До 1 грудня 2023 року мають підписати договір про об'єднання ринку газу Росії та Білорусі;

буде спільний платіжний простір;

створять єдиний оборонний простір;

знімуть всі обмеження на авіапростір, які наклали через пандемію коронавірусу;

забезпечать спільний доступ до держзакупівель;

передбачать єдиний ринок нафти та нафтопродуктів, договір про єдиний ринок електроенергії.

Путін та Лукашенко зазначили, що для політичної інтеграції потрібна потужна економічна база. Крім того, не виключили навіть створення Союзного парламенту Росії та Білорусі.

Сам Путін заявив, що країни досягли результату в питанні інтеграції.

Що цьому передувало