Путін будує свою історичну спадщину

Журналіст-міжнародник Костянтин фон Еггерт зазначив, що з внутрішньої точки зору Білорусь перетворилася на країну з класичною лінійною диктатурою, а з зовнішньої – відбувається "повзучий процес" поглинання Білорусі Росією. Експерт уточнив, що для російського режиму "сонце сходить та заходить лише у Вашингтоні".

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Журналіст-міжнародник Костянтин фон Еггерт / Фото 24 канал, Аліна Туришин

Він нагадав про виведення військ США з Афганістану, назвавши це "катастрофою" та ударом по іміджу та реальному впливу Сполучених Штатів Америки, який порівнюється із захопленням 60 американських дипломатів і працівників посольства США в Тегерані у 1979 році.

Зовсім жахливе видовище я спостерігав на CNN, яке називалося "Пресконференція нещасного вашингтонського старика, відомого під іменем "Лідер вільного світу". Чому я про це говорю? Здавалося б, ми тут сидимо і це від нас дуже далеко. Насправді це поруч. Немає більш важливої точки у світі для Кремля, ніж Білий дім та Конгрес,

– заявив журналіст-міжнародник.

Журналіст-міжнародник Костянтин фон Еггерт / Фото 24 канал, Аліна Туришин

За його словами, на фоні "жахливої слабкості, яку демонструє США сьогодні, Путін, який останні роки займається будівництвом своєї історичної спадщини, обдумує нові плани, що йому робити з найближчими сусідами Росії". У зв'язку з цим, зазначив журналіст-міжнародник, Білорусь для нього нерозривно пов'язана з Україною, яка є головним полем протистояння з Вашингтоном.

На жаль, у мене немає оптимізму щодо можливості надалі грати у ці ігри, бо пів кроку до Кремля – це пів кроку від Євросоюзу. Лукашенко ізольований і подолати цю ізоляцію буде важко. Що таке міграційна криза на кордоні? Це дуже серйозна річ, це гібридна війна зовсім іншої форми. Це не фейсбук-сторінка "Вільнюс буде польським знову". Це не пропаганда "Россия-РТР",

– заявив Костянтин фон Еггерт.

Журналіст-міжнародник Костянтин фон Еггерт, Lviv Media Forum 2021 / Фото 24 канал, Аліна Туришин

На його думку, Олександр Лукашенко не переправляв би нелегальних мігрантів через кордон Литви, якби "йому не кивнули з Москви". Таким чином лідер Росії Володимир Путін "хоче отримати дзвінок з Європи, де його попросять втихомирити Лукашенка".

А він відповість: "Я можу спробувати вплинути, але мені за це також щось треба". На жаль, я не можу говорити та вдавати, що існує якийсь Лукашенко, а окремо від нього якийсь Путін,

– додав Еггерт.

Путіну треба дві речі від Лукашенка

За словами Костянтина фон Еггерта, небезпеку становить й кількість спільних військових навчань між Збройними силами Білорусі та Росії. Він наголосив, що російському лідеру потрібно дві речі від Лукашенка, зокрема, офіційна згода на дислокацію воєнних баз та єдина валюта, щоб контролювати процес ззовні.

Цей процес складний, але в Москві цього хотілося б, щоб розуміти, що фінансується. Білоруський режим живе за кошт Москви, ми це знаємо і давно. Вийде чи ні другий варіант – не знаю, але до першого Путін давитиме. Для нього це важливо, бо це можливість давити на Україну з півночі,

– зазначив журналіст-міжнародник.

За словами Еггерта, Путіну від Лукашенка потрібно дві речі / Фото 24 канал, Аліна Туришин

Чи є загрози від Китаю

Костянтин фон Еггерт зазначив, що Китай перетворюється на дуже серйозну базу підтримки існування різного роду тоталітарних режимів по всьому світу. КНР нового полярного світу просувається доволі успішно. Однак, вважає експерт, у відношенні Білорусі та України, президент Китаю Сі Цзіньпін поступиться Володимиру Путіну.

Ми добре знаємо велику присутність Китаю у Білорусі. Сьогодні за багатьма параметрами Путін – молодший брат Сі Цзіньпіна. Китайцям поки що складно зв'язуватися з габаритним протистоянням з країнами ЄС та НАТО,

– додав експерт.

Які сигнали подає режим Лукашенка

Білоруський політолог, аналітик Артем Шрайбман каже, що сьогодні для Лукашенка планка у відношенні Заходу – відсутня. Тому для нього немає стримувань та все допустимо. Бажання "зберегти своє обличчя" перед західним світом також немає. Відповідно у Росію йде сигнал – "я ще більший західний ненависник, ніж ти". Крім того, наголосив експерт, невизнаний президент Білорусі провокує нові скандали, зокрема, риторичні та мігрантські.

Протягом усього останнього року на фоні сотень політв'язнів, були одиничні звільнення. Після походу у СІЗО та розмов з політв'язнями минулого року, Лукашенко відпустив деяких з них. До того ж це було зроблено у такому форматі, дивлячись, як політв'язень себе веде,

– пояснив аналітик.

Білоруський політолог, аналітик Артем Шрайбман / Фото 24 канал, Аліна Туришин

Артем Шрайбман зазначив, що у Білорусі настала нова хвиля "такої амністії". Людям, на заміну на своє звільнення треба "покаятися, визнати вину, попросити помилування у Лукашенка. І тих, хто готовий так робити, – до сотні". Лукашенко та силовики відкрито заявляють, що займаються "зачисткою". Ніяких підстав, що вона зменшується, немає. Особливо, враховуючи, що втрачений головний стимул її згортати, додав політолог.

До теми Лукашенко прив’язаний до Путіна, – заступник Білоруської асоціації журналістів

У минулі роки єдиним стимулом зупинки репресій та амністії політв'язнів для режиму Лукашенка була надія на відновлення стосунків, на зняття санкцій, на "дружбу та флірт", щоб позлити Москву. Зараз це не актуально, цього немає у "меню". Тому стимулу йти на серйозні поступки у Лукашенка немає,

– уточнив Шрайбман.

На думку Шрайбмана, у Лукашенка немає стимулу йти на поступки / Фото 24 канал, Аліна Туришин

Експерт з довготермінових стратегій Євген Глібовицький наголосив, що друга американська адміністрація поспіль посилає "жахливі сигнали". Зокрема, адміністрація Трампа серйозно розглядала вихід з НАТО. А адміністрація Байдена "незграбно" виходить з Афганістану.

Вашингтону у тій ролі, в якій ми звикли його бачити, який приходить і щось розказує, немає. ЄС, Білорусь, Україна, Центральна Європа – великий корабель дітей, яким треба подорослішати,

– заявив він.

Експерт з довготермінових стратегій Євген Глібовицький / Фото 24 канал, Аліна Туришин

За його словами, кожна країна, в тому числі Білорусь та Україна, буде настільки сильною, наскільки в ній буде сильне громадянське суспільство. Для цього має відбутися його трансформація.

Ми в марафоні, ми не в спринті. Проблема в тому, що ми біжимо до одного стовпа, а потім ще до одного. І наш марафон – це багато спринтів. Друга проблема полягає в тому, що не буде легкої зміни еліт,

– зазначив Глібовицький.

За його словами, в тій ситуації, в якій опинилася Білорусь, відставка Лукашенка та його заміна на проімперського та проросійського лідера – ідея, яка влаштовує значну частину російського істеблішменту, що не задоволена Путіним. Однак, вважає він, російський президент не піде на такий крок, бо це – крок до його власного падіння.

Тепер не питання, в якій ми ситуації, а питання в тому, що ми з цим всім маємо робити. Що робить білоруська опозиція, медіа, суспільство, країни довкола? Якщо поставити запитання, що робить Україна, то мені дуже важко відповісти, бо Україна – це хто? Це Зеленський, уряд України? Який з трьох – той, який у РНБО, в Кабміні чи в Офісі Президента? Це громадянське суспільство? Яке з них? Це хор,

– заявив експерт.

Він наголосив, що кожен білорус та українець має зробити переоцінку власних сил і "по-максимуму тримати "батарейки зарядженими", адже ця гра буде довготривалою".