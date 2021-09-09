Путин строит свое историческое наследие

Журналист-международник Константин фон Эггерт отметил, что с внутренней точки зрения Беларусь превратилась в страну с классической линейной диктатурой, а с внешней – происходит "ползучий процесс" поглощения Беларуси Россией. Эксперт уточнил, что для российского режима "солнце встает и заходит только в Вашингтоне".

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Журналист-международник Константин фон Эггерт / Фото 24 канал, Алина Туришин

Он напомнил о выводе войск США из Афганистана, назвав это "катастрофой" и ударом по имиджу и реальному влиянию Соединенных Штатов Америки, который сравнивается с захватом 60 американских дипломатов и сотрудников посольства США в Тегеране в 1979 году.

Совсем ужасное зрелище я наблюдал на CNN, которое называлось "Пресс-конференция несчастного вашингтонского старика, известного под именем "Лидер свободного мира". Почему я об этом говорю? Казалось бы, мы здесь сидим, и это от нас очень далеко. На самом деле это рядом. Нет более важной точки в мире для Кремля, чем Белый дом и Конгресс,

– заявил журналист-международник.

Журналист-международник Константин фон Эггерт / Фото 24 канал, Алина Туришин

По его словам, на фоне "ужасной слабости, которую демонстрируют США сегодня, Путин, который последние годы занимается строительством своего исторического наследия, обдумывает новые планы, что ему делать с ближайшими соседями России". В связи с этим, отметил журналист-международник, Беларусь для него неразрывно связана с Украиной, которая является главным полем противостояния с Вашингтоном.

К сожалению, у меня нет оптимизма относительно возможности в дальнейшем играть в эти игры, потому что полшага к Кремлю – это полшага от Евросоюза. Лукашенко изолирован, и преодолеть эту изоляцию будет трудно. Что такое миграционный кризис на границе? Это очень серьезная вещь, это гибридная война совсем другой формы. Это не фейсбук-страница "Вильнюс будет польским снова". Это не пропаганда "Россия-РТР",

– заявил Константин фон Эггерт.

Журналист-международник Константин фон Эггерт, Lviv Media Forum 2021 / Фото 24 канал, Алина Туришин

По его мнению, Александр Лукашенко не переправлял бы нелегальных мигрантов через границу Литвы, если бы "ему не кивнули из Москвы". Таким образом лидер России Владимир Путин "хочет получить звонок из Европы, где его попросят утихомирить Лукашенко".

А он ответит: "Я могу попытаться повлиять, но мне за это тоже что-то нужно". К сожалению, я не могу говорить и делать вид, что существует некий Лукашенко, а отдельно от него какой-то Путин,

– добавил Эггерт.

Путину нужно две вещи от Лукашенко

По словам Константина фон Эггерта, опасность представляет и количество совместных военных учений между Вооруженными силами Беларуси и России. Он подчеркнул, что российскому лидеру нужно две вещи от Лукашенко, в частности, официальное согласие на дислокацию военных баз и единая валюта, чтобы контролировать процесс извне.

Этот процесс сложный, но в Москве этого хотелось бы, чтобы понимать, что финансируется. Белорусский режим живет за счет Москвы, мы это знаем и давно. Получится или нет второй вариант – не знаю, но до первого Путин будет давить. Для него это важно, потому что это возможность давить на Украину с севера,

– отметил журналист-международник.



По словам Эггерта, Путину от Лукашенко нужно две вещи / Фото 24 канал, Алина Туришин

Есть ли угрозы от Китая

Константин фон Эггерт отметил, что Китай превращается в очень серьезную базу поддержки существования разного рода тоталитарных режимов по всему миру. КНР нового полярного мира продвигается довольно успешно. Однако, считает эксперт, в отношении Беларуси и Украины, президент Китая Си Цзиньпин уступит Владимиру Путину.

Мы хорошо знаем большое присутствие Китая в Беларуси. Сегодня по многим параметрам Путин – младший брат Си Цзиньпина. Китайцам пока сложно связываться с противостоянием со странами ЕС и НАТО,

– добавил эксперт.

Какие сигналы подает режим Лукашенко

Белорусский политолог, аналитик Артем Шрайбман говорит, что сегодня для Лукашенко планка в отношении Запада – отсутствует. Поэтому для него нет сдерживаний и все допустимо. Желания "сохранить свое лицо" перед западным миром тоже нет. Соответственно в Россию идет сигнал – "я еще больший западный ненавистник, чем ты". Кроме того, подчеркнул эксперт, непризнанный президент Беларуси провоцирует новые скандалы, в частности, риторические и мигрантские.

В течение всего последнего года на фоне сотен политзаключенных, были единичные освобождения. После похода в СИЗО и разговоров с политзаключенными в прошлом году, Лукашенко отпустил некоторых из них. К тому же это было сделано в таком формате, глядя, как политзаключенный себя ведет,

– объяснил аналитик.

Белорусский политолог, аналитик Артем Шрайбман / Фото 24 канал, Алина Туришин

Артем Шрайбман отметил, что в Беларуси наступила новая волна "такой амнистии". Людям, в замен на свое увольнение надо "покаяться, признать вину, попросить помилования у Лукашенко. И тех, кто готов так делать, – до сотни". Лукашенко и силовики открыто заявляют, что занимаются "зачисткой". Никаких оснований, что она уменьшается, нет. Особенно, учитывая, что утрачен главный стимул ее сворачивать, добавил политолог.

К теме Лукашенко привязан к Путину, – заместитель Белорусской ассоциации журналистов

В прошлые годы единственным стимулом остановки репрессий и амнистии политзаключенных для режима Лукашенко была надежда на восстановление отношений, на снятие санкций, на "дружбу и флирт", чтобы позлить Москву. Сейчас это не актуально, этого нет в "меню". Поэтому стимула идти на серьезные уступки у Лукашенко нет,

– уточнил Шрайбман.



По мнению Шрайбмана, у Лукашенко нет стимула идти на уступки / Фото 24 канал, Алина Туришин

Эксперт по долгосрочным стратегиям Евгений Глибовицкий подчеркнул, что вторая американская администрация подряд посылает "ужасные сигналы". В частности, администрация Трампа серьезно рассматривала выход из НАТО. А администрация Байдена "неуклюже" выходит из Афганистана.

Вашингтона в той роли, в которой мы привыкли его видеть, который приходит и что-то рассказывает, нет. ЕС, Беларусь, Украина, Центральная Европа – большой корабль детей, которым надо повзрослеть,

– заявил он.

Эксперт по долгосрочным стратегиям Евгений Глибовицкий / Фото 24 канал, Алина Туришин

По его словам, каждая страна, в том числе Беларусь и Украина, будет настолько сильной, насколько в ней будет сильное гражданское общество. Для этого должна произойти его трансформация.

Мы в марафоне, мы не в спринте. Проблема в том, что мы бежим к одному столбу, а потом еще к одному. И наш марафон – это много спринтов. Вторая проблема заключается в том, что не будет легкой смены элит,

– отметил Глибовицкий.

По его словам, в той ситуации, в которой оказалась Беларусь, отставка Лукашенко и его замена проимперским и пророссийским лидером – идея, которая устраивает значительную часть российского истеблишмента, недовольного Путиным. Однако, считает он, российский президент не пойдет на такой шаг, потому что это – шаг к его собственному падению.

Теперь не вопрос, в какой мы ситуации, а вопрос в том, что мы с этим всем будем делать. Что делает белорусская оппозиция, медиа, общество, страны вокруг? Если задать вопрос, что делает Украина, то мне очень трудно ответить, потому что Украина – это кто? Это Зеленский, правительство Украины? Какой из трех – тот, который в СНБО, в Кабмине или в Офисе Президента? Это гражданское общество? Какое из них? Это хор,

– заявил эксперт.

Он подчеркнул, что каждый белорус и украинец должен сделать переоценку собственных сил и "по-максимуму держать "батарейки заряженными", так как эта игра будет долговременной".