А еще об экономическом состоянии страны, мигрантах на границе с Литвой и как проводится вакцинация, рассказал сайту 24 канала заместитель председателя Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ) Борис Гарецкий.

Против диктатуры Что для белорусов означает "независимость"

"Это акции против репрессий, которые были еще до выборов"

Прошел год после протестов в Беларуси. Как вы можете охарактеризовать страну на это время?

Наша страна претерпела колоссальные изменения, которые начались еще до выборов, когда белорусское общество неожиданно "проснулось". Еще в мае 2020 года никто из аналитиков не планировал какую-то крупную кампанию. Традиционная позиция показала, что она не готова и не будет серьезно участвовать в выборах. На этом полном затишье возникает несколько кандидатов, которые захватывают людей и их сердца.

Тут и начало перемен – начались репрессии против этих кандидатов, это вызвало реакцию у людей. Массовые акции прошлым летом – это не акции за каких-то кандидатов, а акции против репрессий, которые были еще до выборов. Все это привело к тому, что белорусы наконец решились выйти на улицы, чтобы сказать, что им надоело жить в таких условиях. Это очень серьезно изменило нашу страну.

В правление Лукашенко никогда подобного не было такого, чтобы белорусы столь массово выходили. Была большая солидарность. Это были не просто митинги в крупных городах. 16 августа через неделю после выборов у нас был самый большой марш – собралось около 500 тысяч человек.

За день до этого люди вышли под здания двух крупнейших государственных телеканалов – "Беларусь 1" и ОНТ. Мне позвонили, потому что я был на даче и я "летел". Подъезжая к Минску, в селах люди стояли вдоль трассы. Такого в Беларуси вообще никогда не было. Тогда власть "пошатнулась", силовики на какое-то время исчезли с улиц – их вообще не было. Но потом они вернулись и постепенно начали "закручивать винты". Это превратилось в такую серьезную репрессивную машину.

Если год назад мы ходили и праздновали, то сейчас ярким примером является то, что тысячи людей уехали. В тюрьмах сидят сотни человек, 610 политзаключенных. Из-за административного ареста и задержания у нас прошли десятки тысяч людей за осень-зиму.

"Мы белорусы – мирные люди"

Почему протесты стихли?

Власть сбила протест. Надо понимать, что белорусы кардинально отличаются от украинцев. В августе и в сентябре прошлого года каждое утро я комментировал то украинским журналистам. У меня были постоянные выходы в эфир и меня постоянно спрашивали, почему вы не захватываете административные здания, это же как ключ к успеху протеста.

Но даже в нашем официальном лукашенковском гимне звучит, что мы белорусы – мирные люди. У нас не было опыта захватывать что-то. Мы выходили, праздновали. Были такие интересные кадры, где демонстранты хотят встать на скамейку и разуваются. Такие мы.

Заместитель председателя БАЖ Борис Гарецкий / Фото – 24 канал, Алина Туришин

"Это была реальная стрельба резиновыми пулями"

Власть, конечно, использовала это и силовыми методами подавила протест. С конца августа до ноября эти воскресные марши власть прижала. Последний большой марш состоялся 15 ноября. Потом все это перешло во дворе. Сейчас этого всего нет, потому что репрессии.

Сначала каждое воскресенье у нас забирали по тысячу человек – сажали, били, сажали. В ноябре силовики очень жестоко разгоняли. Это была реальная стрельба резиновыми пулями, это были светошумовые гранаты, которые разбрасывались в народ. А после зачистки основных маршей силовики пошли по дворовым чатам.

В Беларуси есть правые радикальные движения?

У нас нет такого. Это все жестко подавлялось властью еще с 90-х годов. Лукашенко всегда очень жестко относился ко всему, что вообще может быть радикальным. У нас были и патриотически настроенные более радикальные организации, но они были уничтожены уже давно.

Почему силовики не переходят на сторону народа?

Часть перешла. В августе было много таких историй, когда силовики переходили и когда общее командование стало на паузу. Но потом власти начали "показывать зубы" и всех, кто перешел, нашли и посадили, если кто-то не переехал. У нас очень много сотрудников, которые ушли из органов, попали в тюрьмы. Их нашли, завели уголовные дела.

А есть информация об убитых среди правоохранителей?

Официально об этом ничего не сказано. У нас есть версия, что среди протестующих было больше жертв, потому что власть могла какие-то жертвы спрятать. Однако, ничего неизвестно.

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"В один день силовики пришли, посадили редакторов"

Вы являетесь заместителем председателя Белорусской ассоциации журналистов. Лукашенко подписал изменения в законодательство о СМИ и массовых собраниях, которые создают дополнительные основания для закрытия нелояльных СМИ и фактически запрещают протесты. Какова ситуация с журналистами в Беларуси?

Много редакций выехало из Беларуси. Они начали покидать страну еще с прошлого лета и осени. Прям целыми редакциями для того, чтобы сохранить издание. Они продолжают работать, пишут о беларуси, но сами сидят, например, в Киеве.

Эта ситуация усугубилась весной 2021 года. В июле этого года была большая волна репрессий против медиа и большое количество журналистов и редакций снова уехали. Но есть такие СМИ, которые остаются в Беларуси и продолжают прям там делать журналистику.

Много редакций выехало из Беларуси / / Фото 24 канал, Алина Туришин

У нас есть большое количество развлекательных медиа, но понятно, что они не под ударом. Мы говорим об общественно-политических изданиях. Гарантий безопасности вообще нет никаких. Издание "Наша Нива" – газета и интернет-сайт поставили для себя точку и сказали: "Мы никуда не поедем”. Они были примером для многих.

И в июле в один день силовики пришли, посадили редакторов – они сейчас в тюрьме и эта концепция "мы остаемся, никуда не едем" показала свой полный провал. Потому что пришли, условно говоря, прихлопы, выбили двери и посадили людей, избили редактора. Само издание сохранилось, перезапустилось после блокировки, потому что сайт заблокировали, как и многие другие. Но эта концепция ярко показала свою ошибочность однажды утром, в четверг, несколько недель назад.

"Светлана Тихановская – окно Беларуси сейчас в свет"

Как относятся белорусы к оппозиции, которая находится за границей?

Положительно относятся. У нас нет социологии независимой никакой уже много лет, потому что у нас запрещены социологические опросы, которые не согласованы с государством. Поэтому мы не можем измерить настроение. Мы делаем выводы только по каким-то встречам в подъездах. Не по друзьям, потому что все журналисты на этой стороне, но люди следят за этими лидерами. Фактически, Светлана Тихановская – окно Беларуси сейчас в свет. Она представляет белорусов, лоббирует белорусскую повестку дня во всем мире.

Лукашенко же встречается только с Путиным, а Тихановская – человек на которого много белорусов возлагало и возлагает надежды. Однако, безусловно, прямого влияния на страну она не имеет.

Но это высокий пример того, что все это было не зря. Тихановская признана во всем мире, как белорусский лидер Белорусского общества.