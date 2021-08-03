Обращался в СБУ

Политическая беженка из Минска Оксана Букина сотрудничала в различных активностях с Виталием Шишовым против режима Лукашенко. Об исчезновении белорусского активиста девушка написала в Facebook вчера, 2 августа.

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Она отметила, что с его мобильного номера было сделано несколько так называемых "глухарей". Однако, затем с ним связаться нельзя было, Виталий Шишов больше не выходил на связь.

Букина с другими активистами проверили весь массив, где он обычно бегал, но никаких следов Виталия не обнаружили. На место также выехали кинологи, присоединились правоохранители. Поиски продолжились. Парня нашли 3 августа повешенным на дереве в одном из столичных парков.

В организации убеждены, что смерть Шишова – "спланированная чекистами операция по ликвидации действительно опасного для режима белоруса", и заявили, что будут продолжать добиваться установления истины в гибели Виталия. Оксана Букина отмечает, что Виталий занимался спортом, был хорошим и чутким парнем.

О его эмоциональном состоянии я сказать точно не могу. Но он был нормальным человеком, это не самоубийство и заканчивать жизнь он не хотел. Общались раз с ним 2-3 недели назад насчет своих активностей,

– рассказала Букина в эксклюзивном комментарии 24 каналу.

"8 августа 2020 года состоялись выборы и это была первая ночь столкновения в Беларуси. Он готовился к этой дате, чтобы сделать масштабную акцию в Киеве. Поэтому, это не самоубийство однозначно. На лице следы побоев. Его явно брали и не один человек. В нашем понимании – это сделали КГБ, за ним следили. Он сообщал в полицию о том, что за ним явно следят. Он обращался в СБУ, то есть информацию такую ​​он давал и органы об этом знали", – добавила она.

Пропавшего в Киеве голову "Белорусского дома" Шишова нашли повешенным / Фото – инстаграм "БДУ"

Заместитель председателя ОО "Белорусский Дом в Украине" Радион Батулин рассказал, что Виталий Шишов родился в городе Гомель в Беларуси. Познакомились с ним на одной из первых акций, посвященной гибели Романа Бондаренко, которого убили силовики режима Лукашенко на улице в Минске. В августе 2020 года Шишов принимал активное участие в протестах после фальсификаций на выборах президента Беларуси.

Для Виталия это было не ново, у него до этого уже была экстремистская статья. Так что он был "экстремистом со стажем". В связи с давлением осенью 2020 года ему пришлось перебраться в Украину. Здесь он продолжил свою деятельность,

– заявил Батулин.

По его словам, это "уже не первый повешенный с самого начала протестов". Радион Батулин категорически отрицает версию самоубийства Шишова.

Саму ситуацию мы с ним также обсуждали. Мы моделировали ее и я ему объяснял, что бегать в этой лесополосе опасно для него. Он понимал, чем это может закончиться, но он довольно весело ко всему относился..,

– рассказал Батулин.

По словам Батулина, ОО у "Белорусского дома в Украине" была главная задача – освобождение Белоруссии и сохранение протестного движения. В БДУ Шишов помогал релокантам, проводил акции против режима Лукашенко, обращался в госорганы для продвижения законопроектов, которые помогают белорусам, помогал в формировании диаспоры в Украине.

Многие люди могут подтвердить лично в чем им Виталий помог. Сейчас многие из них не могут это сделать из-за того, что это может грозить им. Не всегда эта помощь совпадает с законодательством той же Беларуси, которая сейчас оккупирована, и для того, чтобы этих людей не подвергать опасности, они не могут высказать свою благодарность.

– рассказал Батулин.

"Родителей Виталия нет в живых, близких родственников тоже. Организовывать похороны будем здесь. В Беларуси Виталий был не въездной. Это был билет в один конец", – добавил он.

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Сообщение другу за неделю до смерти

Telegtram-канал "Беларусь головного мозга" сообщает, что девушка Виталия Божена Жолудь считает, что его убили, но не замечала слежки за ним. Отмечается, что белорусский активист за неделю до смерти написал сообщение своему другу. Он отметил, что у него плохое предчувствие и попросил присмотреть за своей девушкой.

Прямых угроз Виталию не поступало, но у него было плохое предчувствие. Он мне этого не сказал, но написал одному из наших знакомых за неделю до трагедии. Никакие посторонние к нему не подходили. Однажды ко мне на улице в центре города подошли люди, как оказалось, меня снимали на видео,

– рассказала Божена Жолудь.

После смерти Виталия Шишова, оппозиционер Светлана Тихановская написала, что "белорусы не могут быть в безопасности даже за рубежом, пока есть те, кто пытается мстить им и прятать правду, избавляясь от свидетелей".

Виталий Шишов помогал белорусам – и его нашли повешенным, как когда-то Никиту Кривцова. Но это произошло на территории другой страны. Как и захват заложников произошел на борту самолета другой страны,

– написала Тихановская.

Реакция Украины

Межфракционное объединение "За демократическую Беларусь" обратилось с призывом к министру внутренних дел Денису Монастырскому взять расследование смерти Виталия Шишова под личный контроль.

Поскольку есть обоснованные подозрения считать причастным к этому режим диктатора Лукашенко. Виталий Шишов мог быть убитым белорусскими спецслужбами или наемниками за оппозиционную деятельность,

– говорится в заявлении.

Народный депутат Соломия Бобровская, которая входит в межфракционное объединение "За демократическую Беларусь" говорит, что руководство государства должно дать ответы на ряд вопросов. По ее словам, "Украина претендовала на лидера для беженцев и поддержки белорусов. Однако, к сожалению, первой выступила Литва".

Были ли приняты меры МВД, после того, как появилась информация что за Виталием и другими членами "Белорусского Дома в Украине" следили? Было ли наблюдение за посольством Беларуси в Украине, за их деятельностью? Я считаю, что это делает власть Беларуси с целью запугивания ними оппозиционеров, которые есть в Украине,

– заявила Бобровская.

По ее словам, Украина сделала слишком мало для того, чтобы упростить процедуру получения статуса политического беженца. Также возникают проблемы с пребыванием на территории Украины больше определенного срока.

Белорусская власть хочет показать, что они найдут всех, кто им нужен. Поэтому, это ударит по репутации Украины, как таковой, которая не защитит тех, кто ищет здесь приют,

– отметила депутат.