Политики согласовали все 28 союзных программ. Заседание Высшего Государственного совета Союзного государства хотят провести еще до конца 2021 года. Об этом Путин и Лукашенко рассказали на совместной пресконференции.

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О чем договорились Путин и Лукашенко

До 1 декабря 2023 года должны подписать договор об объединении рынка газа России и Беларуси;

будет общее платежное пространство;

создадут единое оборонительное пространство.

снимут все ограничения на авиапространство;

обеспечат доступ к госзакупкам;

предусмотрят единый рынок нефти и нефтепродуктов, договор о едином рынке электроэнергии.

Путин и Лукашенко отметили, что для политической интеграции нужна мощная экономическая база. Кроме того, не исключили даже создания Союзного парламента России и Беларуси.

Сам Путин заявил, что страны достигли результата в вопросе интеграции.

Что этому предшествовало