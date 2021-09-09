Политики согласовали все 28 союзных программ. Заседание Высшего Государственного совета Союзного государства хотят провести еще до конца 2021 года. Об этом Путин и Лукашенко рассказали на совместной пресконференции.

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О чем договорились Путин и Лукашенко

  • До 1 декабря 2023 года должны подписать договор об объединении рынка газа России и Беларуси;
  • будет общее платежное пространство;
  • создадут единое оборонительное пространство.
  • снимут все ограничения на авиапространство;
  • обеспечат доступ к госзакупкам;
  • предусмотрят единый рынок нефти и нефтепродуктов, договор о едином рынке электроэнергии.

Путин и Лукашенко отметили, что для политической интеграции нужна мощная экономическая база. Кроме того, не исключили даже создания Союзного парламента России и Беларуси.

Сам Путин заявил, что страны достигли результата в вопросе интеграции.

Что этому предшествовало

  • Проект Союзного государства предусматривает интеграцию России и Беларуси. В частности, постепенное создание между странами политического, экономического, военного пространств.
  • Стороны подписали проект еще в 1999 году, однако до сих пор он не был воплощен.
  • Лукашенко анонсировал создание Союзного государства в апреле 2021 года. По его словам, тогда осталось только объединить налоговые системы.