За його словами, українська влада потуги Путіна добре бачить. Тож "давно опрацьовує" ймовірність розгортання такого сценарію.

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"Путін бажає захопити Білорусь": чи готова до цього Україна

Секретар Ради нацбезпеки й оборони України Олексій Данілов прокоментував новину про поглиблення інтеграції Росії та Білорусі у так звану Союзну державу. Заяви про це зробили президент Росії Володимир Путін та самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко 9 вересня після кількагодинних приватних перемовин.

Данілов наголосив, що "повзуча окупація Путіним Білорусі" триває, що й не дивно: Лукашенка не сприймає цивілізований світ, тому він починає новий період братання з Росією.

Утім, цей процес загалом дуже тривалий, і його "ми спостерігаємо доволі давно – ще за часів Єльцина вони били келихи об каміння у Кремлі та браталися". Зараз же, у 2021 році, ситуація у Білорусі складніша (вочевидь, биттям келихів не обійдеться).

Ми усвідомлюємо всі виклики, які сьогодні є. Ми розуміємо, що Путін має бажання захопити собі Білорусь разом із нібито братським білоруським народом.. Зрозуміло, що це ніякі не братські відносини – це повзуча окупація Білорусі. Але ми все це бачимо, для нас це не новий виклик, ми всі ці речі опрацьовуємо досить давно,

– заявив Олексій Данілов.

У цьому ж ефірі секретар РНБО зробив ще кілька цікавих заяв: