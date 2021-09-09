Як підкреслив Данілов, українські військові виконували чимало завдань по всьому світу, зокрема й в Афганістані.
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Він наголосив, що жодна країна світу не могла виконати ті завдання, які зробили наші бійці.
Вони виконують такі завдання, якщо сьогодні верховний головнокомандувач дасть команду взяти Донецьк і Луганськ, вони можуть зробити це,
– заявив Данілов.
Зовсім інше питання – що робити з десятками чи сотнями тисяч людей, які під час цього можуть загинути.
"Для мене дивно чути, коли люди, які жодного разу не були на фронті, починають постійно ходити з ефіру на ефір та паплюжити нашу армію. Ганьба!", – додав секретар РНБО.
Він зауважив, що українські хлопці дівчата на війні здатні відвоювати наші території в агресора.
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Ситуація на Донбасі загострилася
- Останніми днями окупанти на Донбасі суттєво активізувалися. Вже другий день поспіль окупанти масово гатять у сторону українських позицій. У результаті протягом 8 – 9 вересня постраждали 9 українських захисників.
- 9 вересня бойовики приблизно о 8:00 почали гатити з важкого озброєння у сторону станції "Скотувата" Донецької залізниці. Снаряди там падали на відстані 2 кілометрів від станції.
- Пізніше під обстріл бойовиків на Луганщині потрапила оперативно-слідча група СБУ. Співробітників спецслужби "накрило вогнем" під час роботи в Трьохізбенці.