Як підкреслив Данілов, українські військові виконували чимало завдань по всьому світу, зокрема й в Афганістані.

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Він наголосив, що жодна країна світу не могла виконати ті завдання, які зробили наші бійці.

Вони виконують такі завдання, якщо сьогодні верховний головнокомандувач дасть команду взяти Донецьк і Луганськ, вони можуть зробити це,

– заявив Данілов.

Зовсім інше питання – що робити з десятками чи сотнями тисяч людей, які під час цього можуть загинути.

"Для мене дивно чути, коли люди, які жодного разу не були на фронті, починають постійно ходити з ефіру на ефір та паплюжити нашу армію. Ганьба!", – додав секретар РНБО.

Він зауважив, що українські хлопці дівчата на війні здатні відвоювати наші території в агресора.

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