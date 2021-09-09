Как подчеркнул Данилов, украинские военные выполняли немало задач по всему миру, в том числе и в Афганистане.

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Он подчеркнул, что ни одна страна мира не могла выполнить те задачи, которые сделали наши бойцы.

Они выполняют такие задачи, если сегодня верховный главнокомандующий даст команду взять Донецк и Луганск, они могут сделать это,

– заявил Данилов.

Совсем другой вопрос – что делать с десятками или сотнями тысяч людей, которые во время этого могут погибнуть.

"Для меня странно слышать, когда люди, которые ни разу не были на фронте, начинают постоянно ходить с эфира на эфир и поносить нашу армию. Позор!", – добавил секретарь СНБО.

Он отметил, что украинские парни девушки на войне способны отвоевать наши территории у агрессора.

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