Офицеры СБУ собирали там доказательства, подтверждающие вину наемников в обстрелах мирных населенных пунктов.

Важно Много пострадавших военных и обстрел вокзала: на Донбассе новое обострение

Боевики били с запрещенного оружия

Российские наемники стреляли из запрещенных минскими соглашениями крупнокалиберных минометов. К счастью, все работники СБУ остались в живых.

Оккупанты накануне уже обстреливали Трехизбенку

Сейчас СБУ продолжает собирать доказательства обстрела украинских позиций, который произошел 8 сентября. Оккупанты обстреляли район тубдиспансера в Трехизбенке. Они также использовали запрещенное крупнокалиберное вооружение.

Тогда же получили ранения 6 украинских военнослужащих. Артиллерия боевиков летела и в дома местных жителей.

Луганская областная прокуратура проводит досудебное расследование террористического акта, причинившего тяжкие последствия.

Обстрел Трехизбенки / Фото СБУ:

Боевики дерзко срывают тишину