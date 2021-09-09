Российские наемники повредили в Кряковке гражданскую инфраструктуру. Например, дом, автомобиль и прилегающую территорию.
Кстати Много пострадавших военных и обстрел вокзала: на Донбассе новое обострение
В ООС отметили, что такие действия боевиков свидетельствуют о нежелании соблюдать режим прекращения огня. Отдельно отметили, что они подвергают местных жителей опасности.
О нарушении уже проинформировали ОБСЕ.
Обстрелян дом в Кряковке / Фото ООС
Разрушенная инфраструктура / Фото ООС
Что известно об обострении на Донбассе
- В течение 8 сентября боевики дерзко сорвали тишину на передовой. Сначала они открыли огонь в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Тогда 2 украинских военных получили осколочные ранения. Им оказали помощь и доставили в медучреждения. Сейчас состояние здоровья солдат – средней тяжести.
- Кроме того, российские наемники обстреляли Кряковку. Украинские бойцы отвечали с незапрещенного минскими договоренностями оружия. В результате у 6 бойцов диагностировали акубаротравму. Их госпитализировали в Харьков. Травма является следствием контузии, это разрыв или повреждение барабанных перепонок.
- Неспокойно на Донбассе и 9 сентября. Утром оккупанты начали бить из тяжелого вооружения в сторону станции "Скотувата" Донецкой железной дороги. Снаряды летят недалеко от станции. Поэтому пассажиров и работников пришлось эвакуировать.
- Кроме того, с начала суток уже пострадал один украинский защитник. Его забрали в госпиталь в тяжелом состоянии.