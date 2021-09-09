Российские наемники повредили в Кряковке гражданскую инфраструктуру. Например, дом, автомобиль и прилегающую территорию.

Кстати Много пострадавших военных и обстрел вокзала: на Донбассе новое обострение

В ООС отметили, что такие действия боевиков свидетельствуют о нежелании соблюдать режим прекращения огня. Отдельно отметили, что они подвергают местных жителей опасности.

О нарушении уже проинформировали ОБСЕ.



Обстрелян дом в Кряковке / Фото ООС



Разрушенная инфраструктура / Фото ООС

Что известно об обострении на Донбассе