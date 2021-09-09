Російські найманці пошкодили у Кряківці цивільну інфраструктуру. Наприклад, будинок, автомобіля та прилеглу територію.
До речі Багато постраждалих військових і обстріл вокзалу: на Донбасі нове загострення
В ООС наголосили, що так дії бойовиків свідчать про небажання дотримуватися режиму припинення вогню. Окремо відзначили, що вони наражають місцевих жителів на небезпеку.
Про порушення вже проінформували ОБСЄ.
Обстріляний будинок у Кряківці / Фото ООС
Зруйнована інфраструктура / Фото ООС
Що відомо про загострення на Донбасі
- Протягом 8 вересня бойовики зухвало зірвали тишу на передовій. Спочатку вони відкрили вогонь у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". Тоді 2 українських військових отримали осколкові поранення. Їм надали допомогу та забрали до медзакладу. Наразі стан здоров'я солдатів – середньої важкості.
- Крім того, російські найманці обстріляли Кряківку. Українські бійці відповідали з незабороненої мінськими домовленостями зброї. У результаті у 6 бійців діагностували акубаротравму. Їх госпіталізували до Харкова. Травма є наслідком контузії, це розрив або пошкодження барабанних перетинок.
- Неспокійно на Донбасі і 9 вересня. Зранку окупанти почали гатити з важкого озброєння у сторону станції "Скотувата" Донецької залізниці. Снаряди летять неподалік від станції. Тому пасажирів й працівників довелось евакуювати.
- Крім того, від початку доби вже постраждав один український захисник. Його забрали до госпіталю у важкому стані.