Російські найманці пошкодили у Кряківці цивільну інфраструктуру. Наприклад, будинок, автомобіля та прилеглу територію.

До речі Багато постраждалих військових і обстріл вокзалу: на Донбасі нове загострення

В ООС наголосили, що так дії бойовиків свідчать про небажання дотримуватися режиму припинення вогню. Окремо відзначили, що вони наражають місцевих жителів на небезпеку.

Про порушення вже проінформували ОБСЄ.



Обстріляний будинок у Кряківці / Фото ООС



Зруйнована інфраструктура / Фото ООС

Що відомо про загострення на Донбасі