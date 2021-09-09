Офіцери СБУ збирали там докази, що підтверджують провину найманців в обстрілах мирних населених пунктів.
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Бойовики гатили із забороненої зброї
Російські найманці стріляли із заборонених мінськими угодами великокаліберних мінометів. На щастя, всі працівники СБУ залишилися в живих.
Окупанти напередодні вже обстрілювали Трьохізбенку
Наразі СБУ продовжує збирати докази щодо обстрілу українських позицій, який стався 8 вересня. Окупанти обстріляли район тубдиспансеру в Трьохізбенці. Вони також використовували заборонене великокаліберне озброєння.
Тоді ж зазнали поранень 6 українських військовослужбовців. Артилерія бойовиків летіла і в будинки місцевих жителів.
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