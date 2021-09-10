Ще перед зустріччю було відомо, що жодних документів Путін та Лукашенко за підсумками зустрічі не підписуватимуть. Для чого ж вони зустрічалися? Головною темою був "розвиток інтеграційних процесів у Союзній державі".

Думка до теми Інтеграція Росії й Білорусі: чи зможе Путін переграти Лукашенка

Путін та Лукашенко провели тривалу особисту закриту зустріч у Кремлі

У Кремлі 9 серпня особисто зустрілися Володимир Путін і Олександр Лукашенко. Як повідомляли російські ЗМІ, політики мали обговорити "розвиток інтеграційних процесів у Союзній державі".

Інші теми – як-от Афганістан – також згадували, але насправді якихось ключових значень у двосторонніх стосунках Росії та Білорусі вони не мали.

Зауважимо, 19 вересня у Росії відбудуться парламентські вибори.

Тож після зустрічі Лукашенка і Путіна, як очікували аналітики, мали б пролунати якісь заяви, які могли б позитивно повпливати на рейтинги путінської партії "Єдина Росія".

Утім, перед зустріччю з Лукашенком сам Путін, ясна річ, запевняв, що "з політичним календарем" ця подія ніяк не пов'язана.

А проте наратив про Союзну державу Білорусі й Росії виборцям Путіна і його політичної сили дійсно до вподоби.

Я попросив вас під'їхати для того, щоб підбити підсумки, що було зроблено за останній час у формуванні програм розвитку Союзної держави,

– сказав Путін Лукашенку на початку зустрічі.

Підбивали підсумки політики понад три години.

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"28 угод", які ніхто не бачив: про що вони

Володимир Путін та Олександр Лукашенко домовилися про підтримку попередньо анонсованих 28 програм з розвитку економічної інтеграції. Але, як і планувалося, нічого не підписували.

Що сказав Лукашенко

Пресконференцію політиків показував увечері 9 вересня у прямому ефірі головний російський пропутінський телеканал "Россия 24".

На цьому заході самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко підтвердив, що зазначені 28 програм підписати можуть і міністри – "хоч завтра".

Враховуючи те, що договір про створення Союзної держави підписали у 1999 році, понад 20 років тому, "завтра" у Лукашенка – поняття відносне.

Однак вересневі 2021 року домовленості з Путіним він назвав "проривом" , а самі 28 угод пообіцяв оприлюднити (досі їхній текст ніхто у публічній площині не бачив).

, а самі 28 угод пообіцяв оприлюднити (досі їхній текст ніхто у публічній площині не бачив). Коли це може статися? За словами Лукашенка, у жовтні (воно й не дивно, адже вибори у Росії якраз минуть).

Загалом Лукашенко заявив, що інтеграція Росії та Білорусі має взаємовигідний характер: "Нічого поганого для народів у цих програмах немає і бути не могло. Все націлене на зростання добробуту".

Бачення Путіна

Володимир Путін традиційно був багатослівнішим. За його словами, з Лукашенком вдалося домовитися про:

Інтеграцію валютних систем та непрямих податків.

Спільну боротьбу з тероризмом.

Єдину макроекономічну політику.

Інтеграцію платіжних систем.

Гармонізацію грошово-кредитної політики.

Єдиний газовий ринок (договір підписати планують до 1 грудня 2023).

Об'єднання ринків нафти та нафтопродуктів.

Підписання у перспективі договору про єдиний ринок електроенергії.

Перехід до єдиної промислової політики й взаємного доступу до держзакупівель і держзамовлень.

Розробку єдиних підходів до законів про трудові стосунки і пенсійне забезпечення тощо.

А ще Путін, як звернули увагу у виданні Meduza, не виключив створення у майбутньому союзного парламенту Росії й Білорусі. Але, мовляв, спершу для того треба створити "економічну базу".

Крім того, Лукашенко і Путін обговорили будівництво єдиного оборонного простору і гарантування безпеки на зовнішньому периметрі. Цей пункт для України особливо важливий, але посилить військову загрозу на північному кордоні.

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