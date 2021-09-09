Білорусь і Росія ще у березні узгодили створення трьох навчально-бойових центрів. У них разом білоруські і російські солдати вчитимуться відбивати атаки ворогів. Та не лише для цього росіяни пригнали свої винищувачі до Білорусі.

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У телеграм-каналі міністерства оборони Білорусі зазначили, що "планується, що авіатори нестимуть спільне бойове чергування з охорони повітряних кордонів Союзної держави".

Москва домовляється про Cоюзну державу з 1999 року

Кремль намагається у будь-який спосіб примусити Білорусь до реального утворення Союзної держави. Для цього Володимир Путін вже вп'яте від початку 2021 року організував переговори з Олександром Лукашенком.

Попередні спроби примусити самопроголошеного президента Білорусі піти на поступки нічого не дали. Угода про створення Союзної держави, укладена ще у 1999 році, буксує вже 20 років.

Аналітик Центру європейської трансформації Андрій Єгоров зазначив, що у сторін насправді немає принципової домовленості, тобто їхні інтереси абсолютно суперечать один одному. На відповідному етапі Путін намагається схилити Лукашенка до інтеграції податкової і фінансової систем. Це дозволить йому ще більше контролювати сусідню країну.

Кремль намагається примусити Білорусь до утворення Союзної держави: відео

Натомість Лукашенко намагається виторгувати вигідні ціни на нафту і газ, від яких значно залежить економіка Білорусі. Путін готовий грати у довгу, бо прагне повного контролю над Білоруссю. Але Лукашенко не готовий поступатися владою і готовий ризикувати, аби її не втратити. Тож обидва продовжують цю політичну гру, намагаючись взяти від неї максимум.

Росія хоче відгризти шматок суверенітету Білорусі, а Білорусь не хоче цього в цілому ні як країна, ні люди в ній,

– сказав аналітик Центру європейської трансформації Андрій Єгоров.

Путін та Лукашенко не хочуть розкривати карт

Ані Путін, ані Лукашенко не хочуть розкривати своїх карт супротивнику. Тому довкола переговорів білоруського і російського президентів багато невизначеності. Спочатку посол Білорусі у Росії заявив, що у Москві підпишуть 28 дорожніх карт інтеграції, пізніше – відхрестився від своїх слів. Речник Путіна Дмитро Пєсков взагалі заявив, що жодних документів не планують підписувати.

"Це така гра в темну, коли одна людина рятується, а інша – зважує ризики: чи є сенс його рятувати, чи краще придумати іншу схему дії", – розповів білоруський журналіст Олександр Бураков.

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Але в Білорусі немає проросійських сил, які б користувалися підтримкою великої кількості населення. Єдиного очевидного ставленика Москви – колишнього очільника "Белгазпромобанку" і суперника Лукашенки на президентських виборах Віктора Бабарико засудили до 14 років позбавлення волі за начебто отримання хабара. Тож ставити в Білорусі ні на кого.

Лукашенко ж фінансово залежить від Москви. Західні санкції роблять свою справу і економіка Білорусі відчуває їхні наслідки. Відтак Лукашенко звернувся до Євразійського стабілізаційного фонду, який фактично контролюється Москвою, по кредит у розмірі 3 мільярдів доларів.

Звісно ж Путін, який і раніше використовував кредити білоруській владі для просування власних інтересів, скористається цим на переговорах з Лукашенком.



Лукашенко фінансово залежить від Росії / Фото "БелТа"

"Росія зараз загвинтила на мінімум, вони "капають", але не в тому режимі, щоб це задовільняло Лукашенка і його політичний режим. Це така стратегія повільного удушення, тобто підживлення, щоб він (режим – 24) існував, але постійно потребував Росії для підтримки виживання", – вважає Андрій Єгоров.

Кремль розробив стратегію щодо Білорусі

У Москві розробили власну стратегію того, як повністю взяти під контроль владу у Білорусі. Та Лукашенко начебто не зовсім безпорадний у стосунках з Москвою. На території Білорусі розміщені 2 російські військові бази, які наразі фактично опинилися поза законом.

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Аналітик Українського інституту майбутнього Ігар Тишкевич зазначив, що відповідно до договору, термін перебування цих об'єктів на території Білорусі закінчився 1 червня 2021 року. Білорусь не поспішає продовжувати угоди про розташування у себе російських військових об'єктів.

Путін, звісно, не хоче втрачати свої форпости в поки що лояльній Білорусі. Відтак експерти припустили, що саме це може стати предметом торгів у Москві.

Лукашенко зараз зі свого боку спробує тягнути час, тому що він відчув, що є не тільки Росія, на відміну від 2011 року, коли була аналогічна ситуація – є Туреччина, і є Китай,

– сказав Ігар Тишкевич.

Обом диктаторам є що втрачати. Адже той, хто першим скаже, що втомився від цієї гри і виходить з неї, автоматично буде оголошений іншою стороною слабким лузером. Відтак обидва продовжать грати на нервах один одного.