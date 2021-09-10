Еще перед встречей было известно, что никаких документов Путин и Лукашенко по итогам встречи не будут подписывать. Для чего же они встречались? Главной темой было "развитие интеграционных процессов в Союзном государстве".

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Путин и Лукашенко провели длительную личную закрытую встречу в Кремле

В Кремле 9 августа лично встретились Владимир Путин и Александр Лукашенко. Как сообщали российские СМИ, политики должны были обсудить "развитие интеграционных процессов в Союзном государстве".

Другие темы – например, Афганистан – также упоминали, но на самом деле каких-то ключевых значений в двусторонних отношениях России и Беларуси они не имели.

Заметим, 19 сентября во России состоятся парламентские выборы.

Поэтому после встречи Лукашенко и Путина, как ожидали аналитики, должны были прозвучать какие-то заявления, которые могли бы положительно повлиять на рейтинги путинской партии "Единая Россия".

Впрочем, перед встречей с Лукашенко сам Путин, конечно, уверял, что "с политическим календарем" это событие никак не связано.

Тем не менее нарратив о Союзном государстве Беларуси и России избирателям Путина и его политической силы действительно нравится.

Я попросил вас подъехать для того, чтобы подвести итоги, что было сделано за последнее время в формировании программ развития Союзного государства,

– сказал Путин Лукашенко в начале встречи.

Подводили итоги политики более трех часов.

Самое главное Путин и Лукашенко окончательно договорились о создании Союзного государства

"28 соглашений", которые никто не видел: о чем они

Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились о поддержке предварительно анонсированных 28 программ по развитию экономической интеграции. Но, как и планировалось, ничего не подписывали.

Что сказал Лукашенко

Пресс-конференцию политиков показывал вечером 9 сентября в прямом эфире главный российский пропутинский телеканал "Россия 24".

На этом мероприятии самопровозглашенный президент Белоруси Александр Лукашенко подтвердил, что указанные 28 программ подписать могут и министры – "хоть завтра".

Учитывая, что договор о создании Союзного государства подписали в 1999 году, более 20 лет назад, "завтра" у Лукашенко – понятие относительное.

Однако сентябрьские 2021 договоренности с Путиным он назвал "прорывом" , а сами 28 соглашений пообещал обнародовать (до сих пор их текст никто в публичной плоскости не видел).

Когда это может произойти? По словам Лукашенко, в октябре (оно и не удивительно, ведь выборы в России как раз минут).

В общем Лукашенко заявил, что интеграция России и Беларуси имеет взаимовыгодный характер: " Ничего плохого для народов в этих программах нет и быть не могло. Все нацелено на рост благосостояния".

Видение Путина

Владимир Путин традиционно был более многословным. По его словам, с Лукашенко удалось договориться об:

Интеграции валютных систем и косвенных налогов.

Совместной борьбе с терроризмом.

Единой макроэкономической политике.

Интеграции платежных систем.

Гармонизации денежно-кредитной политики.

Едином газовом рынке (договор подписать планируют к 1 декабря 2023).

Объединении рынков нефти и нефтепродуктов.

Подписании в перспективе договора о едином рынке электроэнергии.

Переходе к единой промышленной политике и взаимном доступе к госзакупкам и госзаказам.

Разработке единых подходов к законам о трудовых отношениях и пенсионном обеспечении и тому подобное.

А еще Путин, как обратили внимание в издании Meduza , не исключил создания в будущем союзного парламента России и Беларуси. Но, мол, сначала для этого нужно создать "экономическую базу".

Кроме того, Лукашенко и Путин обсудили строительство единого оборонного пространства и обеспечения безопасности на внешнем периметре. Этот пункт для Украины особенно важен, так как усилит военную угрозу на северной границе.