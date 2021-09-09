Такое мнение в эфире 24 канала высказал экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко. По его словам, сейчас для белорусского диктатора ситуация иная, чем в 2005 или 2015 году.
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"Для Лукашенко ситуация действительно плохая, потому что его загнали в угол западные санкции", – подчеркнул Огрызко.
Лукашенко добровольно не отдаст власть
Экс-министр подчеркнул, что с одной стороны это хорошо, ведь за преступления нужно наказывать. С другой стороны, это толкает Лукашенко просто в объятия Путина. Однако он не является человеком, который добровольно отдаст власть.
Если его не устранят очередным "Новичком" или чем-то еще, я не думаю, что он просто возьмет и превратит Беларусь в западный округ России,
– отметил Огрызко.
Политик добавил, что очередные документы об усиленной интеграции Лукашенко с Путиным таки подпишут. Они нужны прежде всего Москве, чтобы показать другим якобы Беларусь уже их.
"При внутренних и внешних обстоятельствах, которые сложились в России, когда происходят процессы, которые могут угрожать стабильности страны, надо быть последним неадекватом, чтобы полезть с аннексией к Беларуси", – отметил Огрызко.
Такие действия Путина сразу и окончательно отрежут любые контакты России с Западом. Поскольку все увидят, что "они там есть", и Запад не сможет закрыть на это глаза.
Огрызко объяснил, почему Лукашенко загнали в тупик: смотрите видео
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