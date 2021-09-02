Он был одним из первых политзаключенных в Беларуси после распада СССР. В 1989 году стал членом Белорусского народного фронта и занимался вопросами экологии и последствий Чернобыльской катастрофы. Неоднократно обвинялся в нарушении общественного порядка из-за проведения акций против Лукашенко и интеграции Беларуси с Россией.

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“В Беларуси две катастрофы – Чернобыль и Лукашенко"

Лукашенко на посту президента уже 27 лет. После распада СССР вы стали одним из первых белорусских политзаключенных. В чем вас обвиняли?

Каждый год при Лукашенко – это страшная трагедия для белорусского народа. Акции в 1996 году: "День воли", "Чернобыльский путь" стали основой для уголовного дела. Еще тогда во время акции звучал лозунг "Беларусь имеет две катастрофы – Чернобыль и Лукашенко".

Задержали меня сразу после окончания "Чернобыльского пути" в Минске. Я, как и все остальные руководители белорусского народного фронта (БНФ), объявили голодовку. Правду там написали только одну после того, как я попал в госпиталь. Все это вызвано не только голоданием, но и плохим питанием на свободе. Просто не успевал есть.

Сначала нас забросили на Акрестина. Только тогда я понял, что есть такое учреждение. Я сидел вместе с украинцами, потому что так случилось, что на "Чернобыльский путь" в 1996 году приехали УНА-УНСО. И я их всех увидел. Акция была в пятницу. Все мои сокамерники думали, что нас отпустят до понедельника, такой шанс был.

С нами был Сергей Потапов из Харькова. Он больше всего сетовал на то, что не рассказал жене своей, что уехал в Минск и будет ему скверно в семье за то, что здесь застрял. Его жена потом приезжала и передавала передачки. Сейчас Сергея уже нет, как и большинство тех "унсовцев", которые проходили по тому уголовному делу в 1996 году.

В 1996 году, когда прошло десять лет с момента Чернобыльской катастрофы, Сергей Потапов вместе с другими представителями УНА-УНСО уехал в Беларусь, где участвовал в митингах оппозиции. За это его и еще одного члена организации Андрея Дрыгайло арестовали. Потапов отсидел в белорусской тюрьме почти три года. За героизм и участие в акциях протеста против режима Лукашенко в Беларуси Сергей Потапов получил высшую награду от УНА-УНСО, которая называется "Пустынный крест".

В ближайший понедельник меня незаконно перевели в СИЗО. А там должны были отправить в реанимацию. Больница была одна, в тюрьме, которой сегодня у Минске уже нет. Меня трое суток откачивали в реанимации. Меня незаконно задержали, незаконно и выпустили – роль сыграло стечение обстоятельств.

В России тогда проходили выборы. Для Бориса Ельцина они были тяжелыми. Руководство "Белорусского народного фронта" выехало в Польшу, где поляки предложили обратиться к Сергею Ковалеву. Ковалев предложил вести переговоры с Ельциным по политзаключенным в Минске.

Лукашенко условия Москвы не выполнил. Мы не были освобождены, и произошел небольшой скандал. Лукашенко заставили, и меня просто выбросили из тюрьмы. Такова моя история 1996 года. У меня крепко был отбит левый плечевой нерв. К такой степени, что стоял вопрос, будет ли функционировать рука.

Вам отбили ее?

Дубинками. Да.

В какой последней акции в Беларуси вы участвовали?

Это была интересная акция 29 декабря 2019 года – пятая акция против так называемого углубления интеграции между Беларусью и Россией. В конце 2019 года мы вывозили в Минск людей с антиимперскими лозунгами вопреки так называемой глубокой интеграции. Это был последний раз, когда я был в Минске, потому что уже тогда наших судили, судили и меня. Эту акцию предложил провести Павел Северинец – один из лидеров белорусской оппозиции, который сейчас находится в неволе.

20 декабря несколько сотен человек в Минске вышли на очередные несанкционированные протесты против углубления интеграции Беларуси с Россией. В тот же день Лукашенко и Путин встречались в Санкт-Петербурге для продолжения обсуждения дорожных карт "стратегической интеграции".

Акция против интеграции Беларуси с Россией, Минск, 29 декабря 2019 года / Фото: "Радые Свабода"

Но на пресс-конференции, где должны были об этой акции рассказывать, не дошли ни Северинец, которому дали 15 суток, ни пресс-секретарь движения солидарности "Разам" Елена Толстая, ни я, потому что задержали. Так случилось, что у меня был эфир в "Белсат". Я призвал людей выходить на центральную площадь Минска, потому что Беларусь не продается. Мне удалось провести акцию. Людей было мало, но они выходили, потому что Россия – наш враг.

Если бы белорусы в 2019 году понимали, что им грозит потеря независимости, то на этих акциях было бы больше людей. Там еще есть один весьма неприятный аспект – перечисляли людей, которые приходили. Это делали те структуры, которые сегодня говорят о количестве политзаключенных.

Мне кажется, что эти антиимперские акции были недооцененными и проходили в тяжелых условиях не только потому, что были репрессии. Люди просто не верили, что есть угроза потери независимости.

Сейчас та катастрофа, которую вы видите в Беларуси – не случайна. В первую очередь виновата в ней имперская Москва, потому что если бы не Россия, то Александра Лукашенко не было бы уже в ноябре 1996 года. Тогда его открыто спас десант из Москвы, приехал руководитель Совета Российской Федерации и руководители двух палат российского Парламента Строев и Селезнев. Это и спасло Лукашенко, а сами белорусы еще бы тогда отправили его в отставку.

24 ноября 1996 года был проведен второй в истории независимой Беларуси референдум. Кроме вопросов о смертной казни, купли-продажи земли и переноса Дня независимости, Лукашенко предлагал в ходе нового референдума значительно изменить Конституцию и предоставить президенту право назначать судей Конституционного суда, и министров, издавать декреты, которые по силе приравниваются к законам. Норма, согласно которой президент мог быть отправлен в отставку из-за нарушения Конституции, была изъята. Республика из президентско-парламентской превратилась в президентскую.

Год назад прошли грандиозные митинги сторонники перемен. Лукашенко свое кресло так просто отдавать не собирается. В каком состоянии сейчас оказались белорусы?

Движение солидарности "Разам" немного по-другому оценивает то, что происходило в 2020 году. Мы видели это как избирательный фарс, который проводился в условиях гибридной войны Российской Федерации вопреки Беларуси во времена пандемии. Сюжет и сценарии этого фарса писал не только Александр Лукашенко. Я бы хотел напомнить, что лидеров оппозиции уничтожили еще в 1999 году. Я говорю конкретно о Викторе Гончаре, Юрии Захаренко, Геннадии Карпенко.

В декабре 2019 бывший спецназовец Юрий Гаравский дал интервью Deutsche Welle, в котором назвал себя бойцом "эскадрона смерти" и рассказал известные ему подробности похищений и убийств белорусских оппозиционеров. По его словам, Виктора Гончара приказали ликвидировать потому, что тот имел компромат на президента Александра Лукашенко. Геннадий Карпенко был доставлен в 9-ю Минскую клиническую больницу в 1999 году с диагнозом “кровоизлияние в мозг”, впоследствии скончался. В среде белорусской оппозиции бытует мнение, что смерть Геннадия Карпенко связана с исчезновением Захаренко и Гончара.

Вячеслав Сивчик, лидер белорусского Движения Солидарности "Разам" / Фото – 24 канал, Алина Туришин

Сам Лукашенко неоднократно хвастаться, что давал приказы на внесудебные убийства всяких криминальных авторитетов. Последний раз он вспоминал об этом во время пресконференции 9 августа. Белорусы довольно сильно отличаются от соседей. Такой бандитизм им бы давно не понравился, а у нас с 1996 года люди отдельно, а власть отдельно.

Выборов в стране никаких нет, власть от людей абсолютно не зависит, кого хотят, того и назначают на все должности. Люди это видят и когда началась эта информационная кампания во время "избирательного фарса", а началась она с Москвы, люди за это схватились. Сама кампания была выстроена весьма просто, ибо явно была еще поддержка спецслужб всего этого сценария. Потому что у нас и регистрация, и все остальные вещи – это вещи чисто той же власти.

Очередной раз Лукашенко написал себе 80%, потому что так было всегда, но этот раз демонстративно и массово забивали и били белорусов. Этот процесс по массовым репрессиям запустили против политической оппозиции.

Я бы хотел напомнить, что когда кандидаты и их команды ездили по стране, то уже это время на всю работал "концлагерь Акрестина", где пытали лидеров оппозиции, которые там находились – Николая Статкевича и Павла Сиверенца, которых не вспоминали, имея доступ к микрофонам.

В 2006, 2011 и 2020 годах Amnesty International признала Павла Северинца узником совести. 25 мая 2021 года его приговорили к 7 годам колонии строгого режима, считается политзаключенным. Статкевич планировал баллотироваться на пост президента, однако в мае 2020 ЦИК отказала ему в регистрации из-за непогашенной судимости. 15 июня он был приговорен к 15 суткам ареста в рамках усиления борьбы с политическими оппонентами Лукашенко.

Пытали и других представителей оппозиции. После 9 августа начались совершенно страшные вещи, которые Европа не видела давным-давно. Только во времена тоталитаризма такое делалось. Страшно то, что генезис этой Лукашенко-путинской банды, которая незаконно руководит Беларусью – КГБ-шный. Они манипулируют информацией и делают это очень прочно.

Понятно, почему "Лукашенко", потому что он 27 лет у власти, а "путинская", потому что я не вижу ни одного белорусского генерала, они все замешаны на Москву. Ситуация в Беларуси хуже, чем была при Януковиче в Украине. Но я думаю, вы помните, какие были проблемы и с вашими генералами до 2014 года.

Вспомните, в Беларуси выборов нет с 1996 года. Незаконное Союзное государство. Один из экспертов по гибридной войне Российской Федерации против Беларуси Денис Ивашин, который сейчас находится в тюрьме в Гродно, давно публиковал расследование о подготовке генералов силовых структур в Беларуси.

Денис Ивашин активно проводил собственные расследования: например, влияние "русского мира" на Беларусь и Сирию, скандальное строительство в Куропатах. За неделю в 2018 году до ареста Ивашин опубликовывал третью часть расследования о службе бывших солдат и офицеров украинского “Беркута” в белорусской милиции.

Расскажите, как силовые структуры Беларуси втягивались в российские?

Программы, связанные с Западом, делались для галочки. На самом деле все было для втягивания силовых структур в российские. Это делалось по разным линиям. Ивашин писал об образовании и подготовке силовых структур. Помимо этого между Россией и Беларусью происходят совместные маневры. Я хочу напомнить, что официально с 10 по 18 сентября состоится “Запад-2021”, но первые эшелоны с военными и техникой прибыли в Брест 22 июля.

"Убитых больше было, чем официально признанных"

Согласно официальным данным, в Беларуси 630 политзаключенных. Что вы можете сказать об этой статистике?

Лукашенко-путинская банда проводит политику террора массовых репрессий, начиная уже со дня так называемых выборов. Имея КГБ-шный характер, они манипулируют информацией и весьма занижают количество задержанных белорусов. На самом деле и убитых больше было, чем официально признано.

Это сплошной цинизм власти, когда тех людей, которых сами же незаконно и забили, обвиняют, что это будто они нарушили что-то. Их лозунг ”Нам не до законов" работает уже официально более года.

Гуманитарную катастрофу, которая образовалась в Беларуси, понимают только немножко на Западе и в Украине. Некоторые эксперты весьма точно говорят, что таких репрессий не было с 50-х годов в Европе. Вспоминают Грецию и хунту “Черных полковников”. Эта катастрофа характеризуется тем, что занижается количество забитых.

У нас официально есть 630 политзаключенных, но реально их на порядок больше. Там пытки на всех уровнях и абсолютно системные. Не ошибаются те эксперты, которые говорят, что в Беларусь вернулись сталинские времена. К большому сожалению, репрессии будут увеличиваться, потому что поработали российские пропагандисты.

Они искусственно создали такую категорию как "ябатьки", так они сами их и назвали. Это о людях, которые поддерживают Александра Лукашенко. Это меньшинство, но от репрессий и "ябатьки" уже терпят, я уже не говорю о всех остальных. Когда репрессии начинаются, то, как сто лет назад, продолжаются не только против оппозиции, а против всего белорусского народа.

Почти половину задержанных 9-13 августа в Беларуси разместили в Центре изоляции правонарушителей (ЦИП) в минском переулке Акрестина. Вы (ЦИП) провели там суммарно год своей жизни за активную деятельность. Что сейчас известно о пытках в этом учреждении?

На Акрестина два дома – ЦИП (центр изоляции правонарушителей), а рядом находится новый ИТУ (изолятор временного содержания). Так случилось, что я и вправду много там сидел за организацию различных уличных акций. Был период, когда я не был в Беларуси. Я вернулся в 2015 году, когда вызвали Николая Статкевича и других политзаключенных, которые отказались писать помилование на имя Лукашенко.

Под Акрестина люди пытаются выяснить, где задержаны их родственники и друзья. Минск, Беларусь. 12 августа 2020 г. / Фото-иностранные СМИ

Я вынужден был голодать вопреки условиям содержания людей на Акрестина. Это никто не воспринимал, хоть мои заявления о том, что там происходит, печатались в прессе. Это привело к тому, что сейчас там сделали "концентрационный лагерь". Потому что когда я сидел еще там, то камеры так не были переполнены, как это было год назад и сейчас.

Людей там до сих пор бьют. Недавно наш коллега Сергей Майцкойть там отсидел 20 суток и не побоялся дать фотографии независимой прессе, в каком виде он вышел 29 июля.

Синяки на теле Сергея Мацкойтя, которые остались после изолятора на Акрестіна / Фото – Леонид Кулаков для "Белсату"

Сергей Мацкойть

Активист "Европейской Беларуси" и член сейма движения солидарности "Разам", "ветеран" протестного движения, который участвует в различных акциях с конца 1980-х и провел за решеткой суммарно четыре года.

События, которые были год назад, были очень страшные, потому что людей в Минске и в других городах сознательно хотели запугать на всю их жизнь: били на улицах, при задержании, в автозаках. Людей загоняли на Аккрестина и били дубинками. Так раньше было в тюрьмах, когда тренировали силовиков на узниках. Страшно то, что любой аспект, который не возьми, на Акрестина является не только нарушением законодательства Беларуси, потому что им уже не до законов. Это полное нарушение всех конвенций на которых базируется современная цивилизация, но никто об этом не думает.

Есть ли подобные места еще?

Строили "концлагерь" под Минском на базе лечебно-трудового профилактория (ЛТП). Некоторые наши активисты и оттуда выходили. Белорусы не восприняли этот "фарс", и силовики вынуждены были отступить. К тому же не было ни Тихановской, никаких штабов, символики. Потому что кампания велась под белыми лентами, которая характеризует российскую “болотную оппозицию”.

Люди не были готовы к такому. Это привело к регистрации Светланы Тихановской, у которой не было программы. Но нужно было требование, под которым подпишется абсолютное большинство белорусов – выборы. Я убежден, что эти бои происходили в знак протеста того, что людей убивают.

Начались массовые марши, и повестка дня начала меняться, потому что основой стали переговоры между “Лукашенко-путинской” бандой и вновь созданными структурами. Тогда уже была вывезена в Литву Тихановская. И эти переговоры с бандой тянулись до 1 июня 2021 года. Москва хотела продвинуть свои войска. Попытка превратить Беларусь во второй Крым может привести не к локальной войне. То, что Россия с территории Беларуси может вести локальные войны, также лежит на поверхности.

Вячеслав Сивчик, лидер белорусского Движения Солидарности "Разам" / Фото – 24 канал, Алина Туришин

Лукашенко своими действиями фактически заблокировал сотрудничество с Западом. Какие последствия для Беларуси может вызвать влияние Москвы?

Сценарий "избирательного фарса" писался в Кремле. Его цель – отдалить Беларусь от Запада и превратить Лукашенко в "Белорусского Кадырова". План Михаила Бабича, персонально выступающего за глубокую интеграцию, полностью удался. Лукашенко был отрезан. В Беларуси не только укрепилось влияние России, но и укрепилось влияние КНР. Это очень серьезно, и это может повлиять на дальнейшую ситуацию не только в Беларуси, но и на весь регион.

"Белорусский народ на сегодня не имеет ни одного союзника"

Многие эксперты заявляют, что Путину сейчас не выгодно делать в Беларуси второй Крым, потому что это повлияет на его имидж в мире. Насколько далеко может зайти глава РФ?

Такие разговоры – дикие. Сейчас путинская Россия ведет войны во многих странах и в разных структурах. Тут еще раздумывать об имидже? Это весьма интересные разговоры.

Иногда кажется, что люди проспали 2008 год, когда была война с Грузией и 2014 год, когда началась война с Украиной. К большому сожалению, бандиты и террористы, которые сидят в Кремле, не прячут своих планов. Они давным-давно открыто говорили, что претендуют на эти земли, которые раньше принадлежали СССР. Идет гибридная война.

Но есть оборона Беларуси – это люди, белорусский народ, и он объективно есть. События 2020 года были не случайны, и весь мир увидел, что белорусы есть. Ситуация очень страшная, потому что белорусский народ на сегодня не имеет ни одного союзника. Во всем мире нет ни одного белорусскоязычного университета. Лукашенковские власти не позволяли отстроить это нам за деньги в Беларуси. Это что значит? Это же не только подготовка студентов, но и кадров для будущего.

Какова ситуация с белорусским языком?

Нас кормят по-русски, потому что русификация. Белорусов учат любым языкам, кроме белорусского. Это трагедия еще со времен репрессий, которые были в СССР. Здесь мы с украинцами равны, потому что они ударили по Украине и Беларуси. Но есть разница, у нас был период, который не до конца понимают в Украине.

Когда Никита Хрущев приехал в Минск и почему-то выступил против белорусского языка, потому что "чем раньше белорусы начнут говорить по-русски, тем раньше будет коммунизм". На основании этого были закрыты абсолютно все белорусскоязычные школы по всем городам страны. Происходила индустриализация, уже в 70-х годах большинство населения жило в городах.

Этот период "русификации" удалось прекратить только в конце перестройки. Удалось использовать лишь то, что Горбачев любил книги Василия Быкова. И письма в Москву от белорусской интеллигенции заставили дать распоряжение об уменьшении давления на белорусский язык. Так была принята в 1899 году программа по развитию белорусского языка, по которой к 2000 году республика должна была перейти на белорусский язык.

Когда Лукашенко приходил к власти, то 80% школьников учились на белорусском языке, а он все это уничтожил, и пошла дикая русификация. Украина должна обратить на это внимание, но она ведет себя как и все другие государства.

Что Украина должна сделать?

Движение солидарности "Разам" выделило несколько пунктов. что Украина могла бы сделать из-за гуманитарной катастрофы, которая есть в Беларуси. Эти пункты весьма просты. Надо создать институт Беларуси при президенте Украины и институт по стратегии, потому что мы – соседи.

Сотрудничество между фракционной группой депутатов "За демократическую Беларусь" должно исчезнуть, а появиться "Национальный комитет солидарности с белорусским народом". Вы являетесь транзитной зоной для большого количества белорусов. Поэтому надо принять просветительские, информационно-культурные программы.

Вячеслав Сивчик, лидер белорусского Движения Солидарности "Разам" / Фото – 24 канал, Алина Туришин

Что вы можете сказать о Романе Протасевиче?

Я думаю, что он будет работать на стороне режима и это неизбежно. И здесь произошла страшная трагедия, потому что сам Роман Протасевич – политзаключенный, а люди о которых он говорит и, фактически, дает показания о тех, которые якобы совершали государственный переворот – нет. А я напомню, что Федута и Зинкович были арестованы в Москве. С ними искусственно связали лидера Партии БНФ Костусева, которые сейчас там находятся. Они не политзаключенные. Так же не политзаключенные те группы, которые упоминал Протасевич – группа Аленевич, Автухович и т.д.

Это страшные вещи, когда почему-то люди считаются разного сорта. Захват самолета является чистым терроризмом, но тут же явно не произошло ничего без Лубянки (Москвы). Никто и не собирается давать фамилии тех граждан Российской Федерации, которые спокойно сошли в аэропорт в Минске вместе с Протасевичем. Этот аспект никого не интересует, но наказали за это белорусов.

Интересно Лукашенко привязан к Путину, – заместитель Белорусской ассоциации журналистов

Когда начала создаваться блокада Беларуси, Лукашенко вспомнил про коронавирус. Поэтому резко были введены ограничения белорусов по всему наземному транспорту в Украину, Польшу, Литву и Латвию. Люди преимущественно могли легально ехать в аэропорты. После того, как был захвачен самолет, белорусы были лишены этого права. Теперь можно вылетать только в Россию, Грузию, Турцию. Поэтому резко увеличилось количество людей, которое вынуждены были переходить границу незаконно. И часто их также арестовывают и сажают.

Виталия Шишова нашли повешенным в Киеве. Как считаете, это самоубийство или убийство?

Я не верю в версию самоубийства. Но ничего конкретного по этому сказать не могу. Но я политик и вижу здесь гибридную войну не только против Беларуси, но и против Украины. Мне очень хотелось, чтобы это дело было расследовано, потому что я в этом очень заинтересован. Виталия Шишова я знал не очень хорошо, но, например, Павла Шеремету я знал очень хорошо. Хочу напомнить, что уже прошло пять лет после его убийства и до сих пор мы не знаем, как все это было осуществлено. Мне очень бы не хотелось, чтобы "дело Шишова" было аналогичным.

Вячеслав Сивчик, лидер белорусского Движения Солидарности "Разам" / Фото – 24 канал, Алина Туришин

Радиону Батулину, который был заместителем Шишова, запретили въезд в Украину после этого. По вашему мнению почему?

О Батулине я знаю лишь официальную формулировку. Почему так делается – я не знаю.

Устоит ли Александр Лукашенко против западных санкций?

Я не думаю, что они вводятся правильно. Я за санкции, но их надо вводить не только против белорусских предприятий, но и против России. У нас серьезную долю в бюджете приносит "Беларуськалий", у него есть прямой конкурент – "Уралкалий". Сейчас вводятся санкции против " Беларуськалия "и таким образом потенциал российской структуры, которая полностью замешана в том "избирательном фарсе", растет. "Беларуськалий" никуда не денется, шахты закрывать не будут, просто будет продаваться за бесценок, через некоторые прокладки, которые будут связаны уже с российской структурой. Будет ли легче от этого Беларуси? Нет. Лукашенко также получит какие-то деньги.

Санкции по секторам возможны только вместе с санкциями по РФ. Движение солидарности имеет представителя в Германии. И мы направили также заявление по "Северному потоку-2". Для нас, как и для Украины, стран Балтии, Польши сейчас страшное время, потому что в сентябре могут его запустить. Когда будет запуск, то вся геополитическая ситуация в нашем регионе резко изменится. Санкции также не могут наносить гуманитарный удар по правам белорусов. Например, закрытие воздуха, – это яркий пример. В такой ситуации, в которые оказались белорусы, надо снять все визовые сборы для тех, кто вынужден бежать.

"Независимость – это самая большая драгоценность белорусской нации"

Какие пути решения вы видите?

Давным-давно вместо всех этих заявлений и санкций можно было по Международному праву начать работу над трибуналом "за преступления против человечности". Как можно объяснить то, что в 1999 году исчезла оппозиция? Разве не понимают, кто это сделал? Понимают. Просто эта банда, захватившая Беларусь, была полезна. Поэтому никто этим особо не занимался, и последовали дальнейшие убийства. И это только начало.

А международное право существует. Но это не в наше время, потому что в наше время делают виновными людей. Независимость – это самая большая драгоценность белорусской нации. Потому что только она сможет спасти белорусский народ от миллионов жертв. Ибо мы помним, каковы были последствия после первой империалистической войны и второй. Мне бы не хотелось, чтобы это произошло. Все акции, которые мы проводим с различными организациями, проводятся лишь под одним лозунгом “Солидарность белорусскому народу”. Несмотря на террор, белорусы сопротивляются.