Таку думку озвучив секретар РНБО Олексій Данілов. Він підкреслив, що Україна не визнає "ЛНР" чи "ДНР".

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Данілов зазначив, що загалом українська влада має сценаріїв розвитку подій. Перший з них – дипломатичний. Як пояснив секретар РНБО, він передбачає домовленості із залучення до переговорного процесу Німеччини та Франції.

Але я хочу зауважити, що жодне рішення, яке спільно ухвалили, Росія не прийняла. Ба більше, коли Путін пропонує нам спілкуватися з його підлеглими, – це для нас образа,

– заявив Данілов.

Ніяких "ЛНР" і "ДНР" для нас не існувало і не існує, додав він. Аби звільнити окуповані території, на думку Данілова, слід спілкуватися з компетентною людиною, тобто з Путіним.

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Додамо, що Володимир Зеленський під час зустрічі з Ангелою Меркель закликав тиснути на Росію, поки не буде нормандської зустрічі. Однак, як сказав речник української делегації в ТКГ Олексій Арестович, ймовірність того, що зустріч у нормандському форматі відбудеться найближчого місяця – дуже невисока.