По его словам, украинская власть потуги Путина хорошо видит. Поэтому "давно обрабатывает" вероятность развертывания такого сценария.

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"Путин хочет захватить Беларусь": готова ли к этому Украина

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов прокомментировал новость об углублении интеграции России и Беларуси в так называемое Союзное государство. Заявления об этом сделали президент России Владимир Путин и самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко 9 сентября после длительных частных переговоров.

Данилов отметил, что "ползучая оккупация Путиным Беларуси" продолжается, что и неудивительно: Лукашенко не воспринимает цивилизованный мир, поэтому он начинает новый период братания с Россией.

Впрочем, этот процесс в целом очень длительный, и его "мы наблюдаем довольно давно – еще во времена Ельцина они били бокалы о камни в Кремле и братались". Сейчас же, в 2021 году, ситуация в Беларуси сложнее (очевидно, битьем бокалов не обойдется).

Мы осознаем все вызовы, которые сегодня есть. Мы понимаем, что Путин желает захватить себе Беларусь вместе с якобы братским белорусским народом... Понятно, что это никакие не братские отношения – это ползучая оккупация Беларуси. Но мы все это видим, для нас это не новый вызов, мы все эти вещи прорабатываем довольно давно,

– заявил Алексей Данилов.