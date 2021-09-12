Такое заявление сделал самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко на Обуз-Лесновском полигоне, где продолжаются военные учения "Запад-2021".

Важно Тысячи километров опасности для Украины, – Кулеба о масштабной интеграции России и Беларуси

Лукашенко рассказал, что на переговорах в Кремле вопросам обороны и безопасности уделили много внимания. Путин говорил со своим белорусским коллегой о поставках комплексов C-400.

Нас начинают с юга подогревать. Мы должны готовиться – 1200 километров граница с Украиной. Поэтому нам придется закрывать этот периметр. И мы, и Россия очень серьезно воспринимаем западное направление, где мы находимся непосредственно в столкновении с натовскими войсками,

– пояснил самопровозглашенный президент Беларуси.

Планируется, что Беларусь получит вооружение до 2025 года. Россия планирует передать стране:

десятки самолетов и вертолетов,

вооружение ПВО,

российский зенитный ракетный комплекс C-400.

Лукашенко готовится к войне

Так называемый лидер Беларуси заявил, что нельзя расслабляться и вспомнил 1941 год, когда началась война Германии против СССР.

История многому учит. Мы хотим быть заранее готовы, и суть этого – современные учения. Мы не направляем свои ракеты на смежные государства, наши самолеты не определяют цели для нанесения удара. Белорусско-российскому союзу лишние территории не нужны,

– резюмировал Лукашенко.

Однако белорусский диктатор, наверное, забыл, что России как раз таки нужны "лишние территории". И опыт оккупации Крыма и война на Донбассе – еще одно подтверждение этому.