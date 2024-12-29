Страна-агрессорка готовится к дроновым кампаниям против Украины зимой 2025 года. Известно, что оккупанты увеличили производство "Шахедов", передает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы.

Смотрите также Россия использует ИИ в "Шахедах": в Defense Express сказали, насколько это опасно

Россия била по Украине ракетами и дронами

В ночь на 29 декабря россияне запустили шесть зенитных управляемых ракет С-300/С-400 из Белгородской области по Курщине и Сумщине, также атаковал 10 ударными БПЛА типа "Shahed" и беспилотниками других типов из Крыма.

В результате боевой работы подразделениями зенитных ракетных войск, радиоэлектронной борьбы и мобильных огневых групп сбиты 9 ударных "Шахедов" и беспилотников других типов. Все – в Николаевской области.

К слову, угроза массированных ракетных обстрелов Украины сохраняется. В ГУР рассказали, что Россия имеет более 1400 ракет в своем арсенале и производит около 150 новых ежемесячно.