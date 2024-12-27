Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на CNN. Сейчас дроны запускают не только ночью или вечером, но и днем. Оккупанты также широко используют беспилотники-обманки, которые не несут боевую часть.

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Секретный завод в Алабуге расширили: кто там работает

Именно завод в Татарстане, по утверждению журналистов, подпитывает российскую войну. Медийщики поговорили с украинскими разведчиками, проанализировали соцсети и спутниковые снимки. И пришли к выводу – на территории Алабуги возвели два дополнительных здания и усилили охрану. Площадь производственной площадки увеличилась на 55%.

Новые здания в Алабуге / Скриншот 24 Канала

"Завод в особой экономической зоне "Алабуга" на юге Татарстана значительно увеличил производство ударных и разведывательных беспилотников иранской разработки, используя ряд китайских компонентов и нанимая очень молодую, низкоквалифицированную рабочую силу из российских подростков и африканских женщин", – говорится в материале.

Оккупанты обещают мужчинам, которые согласятся собирать дроны, отсрочку. Для подростков предлагают "суперэлитную программу по аэронавигации и программированию дронов в Алабузской политехнике". Туда берут даже девятиклассников.

Женщин-иностранок заманивают высокими зарплатами. Эта онлайн-программа называется "Старт из "Алабуги".

Пропагандисты утверждают, что зарплата в Алабуге более чем в четыре раза выше средней месячной зарплаты в России. Но оппозиционные СМИ и западные аналитики указывают: детей и мигрантов эксплуатируют и наказывают, а платят им мало. 15-летние подростки работают без выходных и праздников, с родителями они видятся только по несколько часов.

После трудоустройства они подписывают соглашения о неразглашении. В их контрактах указано, что они производят "моторные лодки". После удара украинского беспилотника в апреле родители сообщали о частых учениях по эвакуации, а также об указаниях обеспечить учеников "аварийной сумкой" с важными документами, запасной одеждой и едой на случай, если им придется спешно выезжать,

– говорится в материале.

Алабуга на карте России

Враг пытается защитить Алабугу от атак

Россияне построили переходы между новыми и старыми зданиями. Теперь строят такой переход от старых зданий к общежитию. На крыше заметили противодронные сетки. Эти меры должны обезопасить захватчика от украинских атак, ведь Алабугу не раз поражали.

Интересно, что одна из китайских компаний даже предоставила "оборудование для установки препятствий", привели данные в CNN.

Какими темпами производят "Шахеды"

Эксперты считают, что оккупанты опережают график по производству "Шахедов". До сентября 2025-го они должны были изготовить 6 тысяч дронов. Но кажется, что БПЛА уже готовы.

А дронов-приманок россияне производят тысячи. Весь этот хлам должен истощить украинскую ПВО. До конца 2024 года враг планировал создать 10 тысяч "Гербер" – вдвое больше, чем количество "Шахедов".

Бойцы ПВО говорят: если Россия выпустит 150 беспилотников за ночь, только 20 – 30 из них будут "Шахедами".