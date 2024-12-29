Країна-агресорка готується до дронових кампаній проти України взимку 2025 року. Відомо, що окупанти збільшили виробництво "Шахедів", передає 24 Канал із посиланням на Повітряні сили.

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Росія била по Україні ракетами і дронами

У ніч на 29 грудня росіяни запустили шість зенітних керованих ракет С-300/С-400 із Бєлгородської області по Курщині та Сумщині, також атакував 10-ма ударними БпЛА типу "Shahed" і безпілотниками інших типів із Криму.

В результаті бойової роботи підрозділами зенітних ракетних військ, радіоелектронної боротьби та мобільних вогневих груп збито 9 ударних "Шахедів" та безпілотників інших типів. Усі – на Миколаївщині.

До слова, загроза масованих ракетних обстрілів України зберігається. У ГУР розповіли, що Росія має понад 1400 ракет у своєму арсеналі та виготовляє близько 150 нових щомісяця.