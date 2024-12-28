Страна-агрессор использует искусственный интеллект в беспилотниках "Шахед" для усложнения их блокировки силами противовоздушной обороны и РЭБ, передает 24 Канал со ссылкой на Defense Express.

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На что способны вражеские БпЛА, оснащенные ИИ

Ряд медиа на Западе пишет, что Россия разрабатывает интерграцию искусственного интеллекта для создания "роев дронов". Это должно позволить "Шахедам" координировать свою атаку и преодолевать ПВО.

Также в публикациях говорится о том, что враг использует в "Шахедах" ИИ для того, чтобы они могли проходить средства РЭБ на автономной навигации и различать объекты похожие на электростанции.

По словам аналитиков, возможность дронов распознавать заложенную в память цель базируется уже на существующей технологии. Современные беспилотники способны распознавать танк или САУ, а теперь уже и энергообъекты.

Тот момент, что дроны способны проходить РЭБ без спутниковой навигации отсылает к так называемому новому поколению DSMAC, которое, вероятно, используется в украинских дальнобойных дронах.

Украинские военные тем временем рассказывают, что заметили на дронах "Гербера" использование mesh-модемов, которые позволяют БПЛА обмениваться данными и создавать гибкую сеть, выступая ретрансляторами друг для друга. Кроме того, к сети можно привлечь алгоритм по сигнализации одним дроном другим о действии РЭБ или о том, что его подбили.

К слову, заметим, что Украина приближается к массовому использованию дронов на оптоволокне, что может произойти в течение 3 месяцев.