Таким образом они могут готовиться к вторжению в Украину с территории другого государства. Об этом в эфире 24 канала сообщил представитель международной разведывательного сообщества InformNapalm Михаил Макарук.
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Макарук Россия отрабатывает новую технику во время учений "Запад-2021"
По его словам, наиболее интересным эпизодом учений "Запад-2021" является десантирование 45-й бригады десантных войск с новыми типами парашютных систем в ночное время с самолета Ил-76. Взлет и посадка были проведены в Беларуси.
То есть россияне активно отрабатывают возможность высадки в тыл украинским войскам с территории Беларуси,
– пояснил он.
Волонтер также рассказал, что во время учений россияне начали активно отрабатывать новую технику – комплексы минирования "Заземление". В частности было применено 2 типа новых беспилотных летательных аппаратов, которые могут нести ракеты и управляемое оружие.
Речь о новой модификации беспилотника:
- "Форпост";
- "Иноходец".
"Довольно интересно, что условный противник россиян в этих учениях имеет маркировку техники, как и украинские войска. То есть белые полосы на своем фоне", – отметил Макарук.
Головная боль для Литвы и Польши, – Макарук о российских войсках в Беларуси
Представитель сообщества InformNapalm добавил, что россияне уже отрабатывали перемещения военной пехоты в местах большого радиационного заражения. К тому же заявление Кремля о передаче военной техники Беларуси было сделано не просто так.
Из России должны доставить пару комплексов "Тор", зенитно-ракетный комплекс "С-400". десятки вертолетов и самолетов. Сейчас в Беларуси уже находятся вертолет Ми-35М и военно-транспортные модификации:
- вертолета Ми-8;
- вертолета Ми-27;
- самолетов Су-30.
Белорусские операторы уже активно учатся и уже даже активно работают с этими комплексами. Поэтому заявление было сделано был не просто так.
Поэтому это является головной болью не только для Украины, но и для Литвы и Польши,
– отметил Макарук.
Макарук рассказал детали российско-белорусских учений "Запад-2021": видео
Военные учения "Запад-2021": последние новости
- Совместные российско-белорусские военные учения "Запад-2021" начались 9 сентября. Страны уже поставили на боевое дежурство общий центр противовоздушной обороны
- К учениям привлекли 80 самолетов и вертолетов и 760 единиц боевой техники. Они проводятся в 7 областях на Западе России, в акватории Балтийского моря и Беларуси. В целом примут участие около 200 тысяч военных.
- В Вооруженных силах Украины тщательно следят за российско-белорусскими маневрами. Командующий Объединенных сил ВСУ Сергей Наев заявил, что наша армия готова к любым сценариям.